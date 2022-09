Segna come nessuno: il loretano del Bari Cheddira è il miglior bomber tra i professionisti

LORETO- Nessuno, fin qui, tra i professionisti ha segnato come Walid Cheddira. Con 8 reti all’attivo, una anche ieri – 3 settembre – nel 2-2 del suo Bari contro la Spal, il centravanti loretano è in testa all’ideale “classifica” dei bomber tra Serie A e B. Il Bari, per questo particolare traguardo, ha voluto celebrarlo attraverso i social:

“Un inizio di stagione super. Walid Cheddira continua a segnare. Il Bari lo celebra su Instagram: "@walo_98 is on Fire. Con 8 gol all’attivo è il capocannoniere del calcio professionistico italiano in questo avvio di stagione".