Città di Falconara, Marta cala il tris: Bitonto battuto 5-2

È un Città di Falconara davvero autorevole quello che torna dalla Puglia vincitore sul temibile Bitonto di Lucileia e Taina Santos. Primo tempo giocato alla pari con le Citizens in vantaggio con Taty, facile sul secondo palo sugli sviluppi di una rimessa laterale. Pereira potrebbe raddoppiare dopo un anticipo bruciante ma Tempesta esce bene e blocca. Taina salva su Luciani e poi si rende pericolosa nella reazione delle ordine di casa. Janice Silva impegna severamente Tempesta in due occasioni, fa altrettanto Cenedese con Dibiase attenta. A 6 secondi dalla sirena il Bitonto riapre i giochi con Diana Santos il cui tiro, complice una deviazione, spiazza Dibiase.

Nella ripresa Falconara allunga. Cenedese per anticipare Dalmaz fa autogol al suo portiere in uscita con un pallonetto di testa. Marta rapace in area sul suggerimento di Taty fa 3-1. Ancora Falconara, Janice duetta con Luciani e colpisce la traversa. Il Bitonto si fa vedere con Othmani, Dibiase chiude in uscita, ma la pressione delle marchigiane sale e al 10' Pereira avanza d'autorità prima di servire palla a Marta per il poker. Le pugliesi accorciano con Lucileia e il portiere di movimento. Le sortite di Taina e Cenedese fanno tremare ma Dibiase non ne vuole più e proprio alla scadere Marta firma la sua tripletta personale e fissa lo score sul 2-5. Le Citizens festeggiano il punteggio pieno dopo due giornate al cospetto di una grande avversaria. Per la prossima si torna al PalaBadiali dove le ragazze di Neri sfideranno la neopromossa Audace Verona.