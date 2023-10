Festival del gol a Chiaravalle: la Biagio Nazzaro travolge 5-2 il Valfoglia

La Biagio Nazzaro aggancia la zona play-off del Girone A, grazie ad una travolgente affermazione contro il Valfoglia. Seconda vittoria casalinga in campionato per i rossoblù, che per effetto del pokerissimo rifilato ai pesaresi balzano anche in vetta alla graduatoria dei gol realizzati, agganciando Portuali e S.Orso. Gara tenuta in mano sin dall’inizio dalla formazione di mister Domenichetti, che già al 6’ sfiora l’1-0 con l’inzuccata di Coppari che su centro di Agostinelli manca di poco il bersaglio, e si ripete al 14’ con Montagnoli la cui punizione non è sufficientemente angolata. E’ il preludio alla rete che arriva tre minuti più tardi: lo stesso Montagnoli entra in area ma viene messo giù da Ricciotti, trasformando poi il rigore assegnato dall’arbitro per l’1-0 dei locali.

E’ il gol che stappa l’incontro e che inaugura il monologo dei padroni di casa: al 34’ il raddoppio giunge su un’autorete di Ricciotti, il quale fa carambolare in rete la sfera calciata da Borocci e respinta da Adebiyi, quindi il tris prende forma su iniziativa di Cecchetti perfetto nell'imbeccare con un cross Montagnoli che deposita in rete per la doppietta personale. Prima del duplice fischio il Valfoglia accorcia le distanze con Aiudi, con un colpo di testa vincente a perfezionare il centro di Ricciotti.

Il festival del gol prosegue nella ripresa, che dopo una prima parte meno intensa cresce di intensità nel finale, complice anche la pressione del Valfoglia che lascia spazi al contropiede della Biagio. Ancora Montagnoli protagonista: prima in acrobazia manda la palla poco oltre la traversa, poi al 71’ piazza la volée del 4-1 su invito del solito Borocci. Match chiuso, ma c’è tempo anche per il pokerissimo (5-1) firmato dal neo entrato Canulli, il quale nei minuti finali devia in rete una conclusione di Fronzi beffando Sartarelli per il 5-2 conclusivo.

Il tabellino:

BIAGIO NAZZARO-VALFOGLIA 5-2 (3-1 p.t.)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Sartarelli, Terranova (73’ Pieralisi), Agostinelli, Brocani, Ortolani, Cecchetti, Borocci (85’ Angelani), Cardinali, Giacconi (73’ Pacenti), Coppari (77’ Canulli), Montagnoli (83’ Guerri). All. Domenichetti

VALFOGLIA: Adebiyi, Aiudi (70’ Scoccimarro), Pagano, Passeri, Gallotti, Pagniello (63’ Carboni), Ricciotti, Fraternali, Bartomioli (77’ Casoli), Diomede, Balducci (46’ Tatò). All. Renzi

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Bilò (AN), Frapiccini (MC)

RETI: 19’ Montagnoli su rig., 31’ aut. Ricciotti, 40’ Montagnoli, 43’ Aiudi, 71’ Montagnoli, 82’ Canulli, 91’ aut. Canulli