Biagio, minuti finali ancora stregati: a Chiaravalle Del Brutto salva il Valdichienti

Per la terza volta in sei partite Biagio riacciuffata nel finale, per la terza volta svaniscono due punti importantissimi, dopo avere giocato alla pari, e a tratti meglio, al cospetto di un avversario indicato dagli addetti ai lavori come uno dei più attrezzati per la vittoria finale. Senza Tomba, Terranova e Rossini e con Carbonari e Cerolini in panchina non al meglio della condizione, Malavenda lancia dal primo minuto Marinelli e Parasecoli e ripropone Ruzzier in avanti, nuovamente disponibile dopo la squalifica. Il Valdichienti delle grandi firme si presenta subito al 2′ quando i suoi due temuti attaccanti, Cuccù e Titone, si producono in un duetto da meraviglia: il suggerimento del primo, abile a fiondarsi su una palla vagante calciata dalla distratta retroguardia rossoblù con la testa ancora negli spogliatoi, trova la pronta stoccata del secondo, che infila in diagonale. La Biagio non si scompone e già al 6′ avrebbe la palla buona con Ruzzier, che incespica sul più bello, ma dopo appena un minuto Gregorini tenta l’affondo, trovando la fallosa opposizione in area di Rapagnani. Dal dischetto Pierandrei, che aveva fallito a Gallo, stavolta è glaciale e fa centro. Gallotti ci prova al 18′ e al 32′, sempre su calci da fermo, Ruzzier manca di un soffio l’aggancio volante dopo una “spizzata” di Pierandrei al 33′. Sul fronte opposto, Marziani salva alla grande su Titone al 43′, messo in condizione di nuocere ancora una volta da un illuminante “taglio” di Cuccù.

La ripresa si apre con un clamoroso errore dello stesso Cuccù, che si divora il vantaggio al 52′. Segna invece la Biagio al 62′: Brega recupera palla e lancia Ruzzier, il biondo attaccante si produce in un allungo con diagonale corretto sotto misura da Pierandrei, che firma così la doppietta. Marinelli corre ai ripari e cambia completamente l’assetto tattico dei suoi, Malavenda risponde inserendo Pieralisi e Falini e proprio i due nuovi entrati potrebbero chiudere i giochi, ma in entrambe le occasioni (80’ e 83’) la mira è imprecisa. Puntuale, la beffa arriva arriva al minuto 88: Cuccù si fa largo in area e butta in mezzo una palla velenosa, il neo entrato Del Brutto la intercetta tra una selva di gambe e la calcia alle spalle di Marziani. La sfera tocca l’interno della traversa e schizza in campo, ma per l’arbitro dopo avere varcato la linea di porta. È il direttore di gara, infatti, che si assume la responsabilità di decretare la rete, nonostante l’assistente Viglietta rimanga inizialmente fermo al suo posto, dirigendosi di corsa verso il centro del campo solo dopo il fischio arbitrale. Per la formazione chiaravallese un film già visto (Castelli di Ascoli in Biagio – Atletico Gallo di due anni fa), ma in assenza della strumentazione tecnica, che potrebbe dissipare ogni dubbio, in casa Biagio Nazzaro si spera che Guitaldi abbia visto bene per non aggiungere alla beffa anche il danno.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO - VALDICHIENTI PONTE 2-2 (1-1 p.t.)

BIAGIO NAZZARO: Marziani, Cerolini, Brega (86’ Carbonari), Giovagnoli, Marini, Gallotti, Gregorini, Tommaso Marinelli (54’ Marasca), Pierandrei, Ruzzier (76’ Pieralisi), Parasecoli (75’ Falini). All. Malavenda

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Frinconi, Pipoli (78’ Pennacchioni), Tordini (52’ Ciccarelli), Borgese, Comotto (65’ Trillini), Emiliozzi, Rapagnani, Titone, Cuccù, Barry (65’ Del Brutto). All. Marinelli

ARBITRO: Guitaldi (RN)

ASSISTENTI: Viglietta (MC), Gasparini (MC)

RETI: 2′ Titone, 7′ su rig. e 61’ Pierandrei, 88’ Del Brutto