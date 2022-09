Biagio Nazzaro, successo di pubblico per il Torneo del Centenario

Tra le manifestazioni organizzate lo scorso fine settimana per festeggiare il centenario della fondazione, il Torneo del Centenario, riservato ai ragazzini del settore giovanile, categoria Esordienti, ha riscosso un notevole successo in fatto di partecipanti e di pubblico. Vedere il Comunale pieno come ai vecchi tempi è stato il miglior feedback per quanti hanno alacremente lavorato all’allestimento dell’evento.

«Per noi della Biagio si è trattato di un torneo molto ambizioso - afferma il responsabile del Settore Giovanile, Stefano Tanfani - che abbiamo organizzato per volontà del nostro presidente Luca Latini, del Direttore Tecnico Fabio Favi (il quale è stato fondamentale nel lavoro di contatto con alcune società) e del sottoscritto, con l’aiuto fondamentale del presidente onorario del Settore Giovanile Aldo Mosca, del membro del CDA Fabio Marziani e di tutti i soci volontari che si sono fatti in quattro per garantire un’organizzazione all’altezza, tra cui Carlo Andreoni, segretario tuttofare, e Marco Boschi, che è stato lo “speaker” ufficiale di entrambe le giornate. Mi preme ringraziare anche il responsabile del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Marche prof. Floriano Marziali e naturalmente l’Amministrazione Comunale e l’Ente Regione, che ha dato il patrocinio all’iniziativa».

«È stato un torneo nazionale – prosegue Tanfani - e il prestigio di alcune scuole calcistiche coinvolte la dice tutta sulla sua qualità. Hanno partecipato, oltre alla Biagio padrona di casa, le squadre marchigiane Ancona, Vis Pesaro, Vigor Senigallia e Tolentino, quelle romagnole Cesena e Rimini e l’illustre emiliana Spal, società con la quale siamo affiliati da un paio d’anni. Non è stato importante l’aspetto competitivo quanto quello aggregativo. Per qualche ragazzo è stata la prima esperienza sportiva che ha previsto cena e pernottamento fuori casa e tutti hanno manifestato grande soddisfazione per avere partecipato, che è la cosa ci gratifica maggiormente. Abbiamo, in ogni caso, cercato di rendere il torneo il più equilibrato possibile, suddividendo le squadre in due gironi, con Spal e Cesena, che infatti si sono classificate ai primi due posti, teste di serie dei rispettivi raggruppamenti. Nell’arco dei due giorni ogni squadra ha disputato sei partite: le tre del girone e successivamente quarti di finale, semifinali e finali (una per determinare ogni piazzamento), con due percorsi diversi per le vincitrici e le sconfitte dei quarti, in maniera tale da rendere viva la partecipazione di tutti fino alla fine».

A fine torneo tutte le società hanno ricevuto il premio, rappresentato da targhe fabbricate a mano dall’Associazione “Arte x arte”, da decenni attiva nel territorio comunale. A ogni piccolo giocatore e giocatrice (non è mancata infatti la presenza femminile, sia pure di numero esiguo) è stata consegnata una medaglia ricordo. Il torneo è stato vinto dalla Spal, che si è imposta in finale per 3-1 sul Cesena; terzo il Rimini, che ha sconfitto nella più ambita delle “finaline” la Vigor Senigallia. Biagio Nazzaro, Ancona, Tolentino e Vis Pesaro chiudono l’ordine dei piazzamenti, ma la vera vittoria è stata quella dello sport e dell’amicizia.