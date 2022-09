Alessandroni-gol, una Biagio paziente trova i primi tre punti in campionato

Ottanta minuti e tanta pazienza per avere ragione del San Costanzo, che esce a testa alta dal Comunale. Alla fine, i tre punti finiscono nella cassaforte della Biagio Nazzaro: decide una palla sporca colpita di testa da Pergolini e maldestramente toccata dalla linea difensiva avversaria per permettere ad Alessandroni di infilarsi nel varco giusto e superare Cavalletti con un preciso rasoterra. Per il resto, la netta supremazia territoriale (gioco quasi prevalentemente nella tre quarti avversaria, otto tiri dalla bandierina contro nessuno di marca biancoceleste) si è arrestata a ridosso dei sedici metri, nella vana attesa di una stoccata risolutrice.

Senza lo squalificato Giovagnoli, l’allenatore in seconda Arcolai, oggi in panchina al posto di mister Moriconi (non ancora pienamente ristabilitosi da un infortunio domestico) ha cercato nuove soluzioni tattiche per garantire equilibrio alla squadra: Agostinelli è così ripiegato a terzino, Cecchetti ha ritrovato al sua posizione a centrocampo (nel primo tempo sinistra, nella ripresa in mediana), con Terranova e Brocani centrali di difesa, Agostinelli e Cavaliere di punta e i due “under” Angelani e Petoku confermati dopo la bella prova in Coppa. Esordio stagionale per Domenichetti, subito in campo con i gradi di capitano. Il S. Costanzo si presenta compatto e ottimo in contenimento, con due punti veloci ma poco servite e Canapini impeccabile tamponatore di ogni offensiva rossoblù. Il primo tempo fila via senza eccessivi scossoni: la Biagio fa girare palla ma non concretizza, il S. Costanzo va al tiro con Vitali al 27’ Ordonselli al 29’, senza peraltro impensierire Tomba. L’unica palla gol per i rossoblù è sprecata da Moriconi, il quale al 33’ difetta della giusta coordinazione per battere al meglio dopo un allettante invito di Alessandroni.

Il cliché non cambia nella ripresa: il S. Costanzo non rischia più di tanto e resta rintanato, Arcolai gioca le carte Giacconi e Pieralisi per cercare maggiore freschezza davanti. Al 78’ preciso traversone di Agostinelli, la palla è buona per Moriconi, il centrocampista svetta di testa ma alza la mira. Due minuti dopo l’episodio che decide l’incontro: i biancocelesti si permettono una delle poche distrazioni difensive e Alessandroni, trovato il corridoio, non perdona. La Biagio riparte da questi preziosi tre punti, i primi in campionato, con la consapevolezza che c’è ancora molto da lavorare.

Il tabellino

BIAGIO NAZZARO – SAN COSTANZO 1-0 (0-0 p.t.)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Agostinelli, Domenichetti, Brocani, Terranova, Petoku (69’ Pergolini), Angelani (60’ Giacconi), A. Moriconi (81’ Rossini), Alessandroni, Cavaliere (76’ Pieralisi), Cecchetti. All. F. Moriconi

SAN COSTANZO: Cavalletti, Vitali (86’ Zepponi), Polverari, L. Damiani, Piccinetti, Canapini, Guenci (61’ Andreoletti), Zandri, Ordonselli (76’ M. Damiani), Bernacchia (54’ Duranti), Grilli (54’ De Filippo). All. Baldelli

ARBITRO: Motzo (PU)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Bohorquez (MC)

RETE: 80' Alessandroni