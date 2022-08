Domenichetti riabbraccia la Biagio: «Fiero di essere ancora qui»

Non era stato confermato dopo la retrocessione dall’Eccellenza del 2019 e dopo aver militato nella Biagio per undici stagioni consecutive ma, di fatto, nonostante una stagione a Fabriano e due a Jesi, non aveva mai lasciato Chiaravalle. Troppo forte il legame maturato con i colori rossoblù, che lo ha reso il secondo giocatore con più presenze nella centenaria storia della società, dietro la “bandiera” per eccellenza Giuliano Santinelli. Un po’ per boutade, ma soprattutto per affetto, il suo nome era circolato come possibile nuovo allenatore, notizia poi smentita. Quando è arrivata la chiamata di Leonardo Rossini, interessato a plasmare un gruppo che avvertisse già in alcuni componenti il valore della maglia, non ci ha pensato due volte ed è subito tornato a casa. A 38 anni, Michele Domenichetti è pronto a ributtarsi nella mischia e a fornire il suo contributo.

«Proprio così – conferma – perché gli stimoli sono importanti. La Biagio rappresenta tutto per la mia carriera di calciatore, ci tenevo a tornare, per me è una bella sfida. Mi metto a disposizione per rendermi utile e per cercare di riportare questa società dove merita. Allo scatto, che non può essere più quello di un tempo, sopperiscono le motivazioni. In un gruppo c’è bisogno del giusto mix tra esperienza e gioventù: i “grandi” servono per dare l’esempio ai più giovani, affiancarli e accompagnarli alla crescita. La preparazione servirà proprio per gettare le basi in vista dell’integrazione tra gli “esperti” e i “ragazzini”. Per quello che mi riguarda, non vedo l’ora di iniziare e di prendere confidenza con un campionato che non conosco a pieno e che si presenta già pieno di insidie. In fondo anche questo è uno stimolo, avendo sempre disputato l’Eccellenza dal mio arrivo alla Biagio nel 2008. Sarà un torneo molto equilibrato – conclude Domenichetti – perché ci sono squadre ben attrezzate, ma non vedo una mattatrice assoluta come l’Osimana dell’ultima stagione».