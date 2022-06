Biagio, nel giorno più triste il record di Leonardo Rossini: 200 presenze in rossoblu

Archiviata la stagione con l’amara retrocessione in Promozione, la Biagio Nazzaro incomincia a rimboccarsi le maniche in attesa di conoscere la programmazione per l’anno che verrà: una progettualità che sarà preceduta, nei primi giorni di settembre, dalla celebrazione del centenario (un evento che, indipendentemente dall’esito dell’ultimo campionato, rappresenta un momento di straordinaria importanza per l’intera comunità di Chiaravalle). Nell’ultima sfida, che metteva in palio la permanenza nella categoria, c’è stato comunque un traguardo importante che è stato tagliato da uno dei giocatori simbolo rossoblu, sfuggito nella concitazione del momento. Con l’ingresso in campo al 13′ del secondo tempo nel playout di Porto Sant’Elpidio, infatti, il capitano Leonardo Rossini ha raggiunto quota tonda: 200 presenze esatte con la maglia della Biagio, onorate da 26 reti all’attivo.

Nel conteggio sono state incluse anche le 3 presenze maturate nel corso della stagione 2020-21, poi annullata e ripresa dopo diversi mesi con un nuovo format, considerando quelle cinque giornate prima della sospensione per la pandemia come “ufficiali” a tutti gli effetti. Con le sue 200 presenze Leonardo Rossini si piazza al settimo posto nella graduatoria degli “alfieri” rossoblù di tutti i tempi, dietro Giuliano Santinelli (638, non ufficiali), Michele Domenichetti (257), Mauro Rovina (245), David Canonici (229), Roberto Sordoni (221) e Fabio Baldieri (210). Sicuramente le sospensioni dei due precedenti campionati hanno impedito a Leonardo di incrementare i suoi “gettoni”, resta il fatto che “quota 200” è un traguardo prestigioso, maturato in nove anni di militanza da protagonista.