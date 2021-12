Biagio Nazzaro-Porto Sant'Elpidio, il commento dei due tecnici

Non va oltre lo 0-0 una Biagio Nazzaro meno convincente di quella vista la settimana scorsa, complice probabilmente un campo non in perfette condizioni e la stanchezza accumulata. Resta comunque deludente la performance della squadra chiaravallese, che porta comunque a casa un punto utile almeno per dare continuità a livello di risultati utili. «C’è poco da dire – commenta il tecnico della Biagio, Giammarco Malavenda - se non che sicuramente potevamo fare qualcosa di più. È stata una partita tra due squadre che volevano sopraffarsi, ma che sono riuscite a concludere ben poco, tanto che i portieri sono rimasti inoperosi. Oggi ci sono mancate energie e brillantezza. Contiamo di recuperarle, approfittando della sosta per tirare un po’ il fiato. Di positivo c’è che abbiamo mosso la classifica. Adesso, alla luce del recupero contro il Marina, starà a noi saper gestire le forze in viste degli impegni ravvicinati».

«Il campo non permetteva di effettuare giocate di valore – spiega l’allenatore della formazione ospite, Ottavio Palladini - ma abbiamo comunque provato a mettere in difficoltà la Biagio, senza rischiare nulla. Il risultato di parità ci può stare e ce lo portiamo a casa volentieri, visto che eravamo reduci da due sconfitte consecutive. Ho provato a dare maggiore vivacità alla manovra inserendo Mattia Palladini, che si era allenato poco in settimana poiché vittima di stato febbrile post vaccinazione, ma non siamo riusciti a concretizzare. Il miglior rendimento esterno della squadra? Siamo un gruppo molto giovane, a volte commettiamo errori banali e prendiamo reti evitabilisisme, come ci è successo domenica scorsa contro l’Atletico Ascoli. In ogni caso, la nostra filosofia è quella di giocare sempre a viso aperto, in ogni campo».