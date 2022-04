Biagio Nazzaro, nell'anticipo col Montefano conta solo vincere

La decisione del Giudice Sportivo di sanzionare l’Urbino con la perdita della gara a Jesi e il successivo pareggio dei ducali contro il già retrocesso Servigliano ha teso una mano alla Biagio Nazzaro. Chiamata però, a tre turni dalla fine, a fare impeccabilmente il suo dovere. Nell’anticipo di sabato non sono ammesse disattenzioni o incertezze di sorta, per poi giocarsi come finali gli incontri di fine regular season e dei play-out per tagliare il traguardo salvezza.

Il primo “step” si chiama Montefano, che a quota 42 si trova in una botte di ferro e, salvo cataclismi imprevedibili, ha già la salvezza in tasca grazie all’impressionante accelerazione messa a segno nelle ultime otto uscite, in cui ha collezionato ben diciassette punti. La formazione viola, guidata da coach Menghini e ricca di individualità di rilievo, potrebbe addirittura coltivare ancora sogni di play-off - ad onor del vero distanti cinque lunghezze - e non si presenterà certo a Chiaravalle per fare una passeggiata (come è giusto che sia). Del resto, come sta dimostrando la stessa San Marco Servigliano, tutti sentono il dovere di impegnarsi al massimo fino alla fine, a prescindere dall’epilogo della stagione già scritto o dal traguardo raggiunto in anticipo.

Senza gli squalificati Terranova e Brega, i rossoblù sono chiamati a far propria la partita, auspicando di trovare la via della rete, che manca dall’acuto di Frulla contro la Jesina, vale a dire da ben 478 minuti. Alla Biagio Nazzaro serve quindi vincere per poter arrivare a giocarsi l’atto conclusivo contando esclusivamente sulle proprie forza. Inutile, pertanto, fare affidamento sugli altri risultati di una giornata che peraltro non propone scontri diretti. Si gioca sabato, in anticipo, alle ore 16.30 allo stadio Comunale. Direzione di gara affidata a Leonardo Salvatori della sezione di Macerata, assistito da Michele Pio Rinaldi della medesima sezione e da Mirko Baldisserri della sezione di Pesaro.