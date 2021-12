Positività nel gruppo squadra ospite: rinviata Biagio Nazzaro-Marina

E’ il Coronavirus ad intromettersi tra la Biagio Nazzaro ed il Marina Calcio. E’ infatti ufficiale il rinvio del match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza, causato da alcune positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra ospite.



Già attivato il protocollo che prevede l’isolamento dei positivi ma anche la quarantena preventiva per coloro i quali hanno avuto contatti diretti, a cui farà seguito il “tampone di uscita” da effettuare dopo una settimana. In caso di negatività, la squadra potrà tornare ad allenarsi, mentre i positivi resteranno in isolamento domiciliare.Si attendono a questo proposito le decisioni del Comitato Regionale in merito alle date del recupero, tenendo inoltre in considerazione il probabile slittamento anche della partita successiva, tra Marina e Jesina, in programma il 19 dicembre.