Verso Biagio-Jesina: per i rossoblu molto più di un derby

Sfida dai tanti significati, che riporta alla mente i confronti di un passato addirittura remoto, ma che contestualizzata alla stretta attualità rappresenta uno snodo essenziale nella stagione delle due squadre. Non solo campanile, per Biagio Nazzaro e Jesina protagoniste domani pomeriggio al “Comunale” di Chiaravalle, ma anche necessità di fare punti per muovere una classifica nobilitata dalla collocazione nella zona play-off per gli ospiti, ed invece critica per i rossoblu, che vedono allontanarsi sempre più le posizioni che regalerebbero la salvezza diretta.

Per l’undici di mister Omiccioli sarà quindi l’ennesima partita da giocare con il coltello tra i denti, perché la precaria situazione fotografata dalla graduatoria null’altro impone. Scacciando i tetri pensieri che fanno capolino osservando l’equidistanza tra il penultimo posto e l’undicesima posizione che garantirebbe la permanenza nella categoria (sette lunghezze), la Biagio è obbligata quindi a volgere lo sguardo avanti non solo in chiave classifica, ma anche ad un calendario che nel mese di aprile presenta incontri quasi da “dentro o fuori” (Fabriano Cerreto ed Urbino le prossime due in agenda). Ma gli scontri diretti non bastano per issarsi su: da qui la necessità di puntare obbligatoriamente al bottino pieno contro i leoncelli. Missione da compiere nonostante la caratura dell’avversario, ed anche le criticità che emergono osservando la lista degli indisponibili (Carbonari, Gregorini e Rossini squalificati, Pierandrei infortunato, panchina occupata da tutti “under” a eccezione del portiere Marziani).

All’andata finì fu una Waterloo, con l’epilogo rappresentato da un 7-1 che costituisce una delle sconfitte più cocenti della recente storia rossoblu. Anche alla luce del ricordo del match del “Carotti”, la Biagio è chiamata a rispondere presente ed a reperire le migliori energie per la sfida con i “vicini di casa” i quali non possono però a loro volta permettersi passi falsi, in considerazione della bagarre che si sta sviluppando in alto nelle posizioni di rincalzo.

Fischio d’inizio al “Comunale” previsto per le 16, agli ordini di Daniele Orazietti della sezione di Nichelino. Ai lati del campo, bandierina in mano, Nicolò Bruscantini della sezione di Macerata e Daniele Cordella della sezione di Pesaro.