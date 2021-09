Reti bianche a Jesi, la Biagio Nazzaro termina l'avventura in Coppa

Nel derby tornato a rivivere dopo undici anni, lo 0-0 finale non serve ad una Biagio Nazzaro che viene eliminata dalla Coppa Italia Eccellenza, pagando a caro prezzo la sconfitta 2-1 patita contro il Fabriano Cerreto nella gara inaugurale della prima fase. Jesina obbligata invece a vincere la sfida di mercoledì 13 ottobre in casa dei cartai, per superare il turno e accedere ai triangolari di semifinale.

Entrambi gli allenatori provano soluzioni alternative lasciando a riposo diversi big. Privo di Cerolini, Malavenda non utilizza Tomba, Giovagnoli, Parasecoli e capitan Rossini. Senza Perri, Cameruccio, Sampaolesi e Lucarini, Strappini porta in panchina Moretti, Rossi, Jachetta e gli illustri ex Domenichetti e Giovannini, schierando sette fuoriquota dal primo minuto. Nel primo tempo gli unici lampi provengono dalla conclusione di Pieralisi sventata da Anconetani e dal sinistro dal limite del classe 2002 Falini, alto di un soffio. Nel finale del primo tempo Anconetani si ripete sul l’ex Pierandrei, mentre Frulla rileva Pieralisi che alza bandiera bianca per un colpo alla schiena.

A inizio ripresa Strappini ridisegna la formazione con gli ingressi di Moretti e Giovannini. Quest’ultimo si procura una buona occasione, ma Marziani è provvidenziale. Lo imita Anconetani che vola sulla punizione di Gallotti. Le ultime speranze di qualificazione della Biagio s’infrangono sul doppio prodigio di Anconetani che dice no prima a Frulla poi al neo entrato Carbonari.

Il Tabellino

JESINA – BIAGIO NAZZARO 0-0

JESINA: Anconetani, Tiriboco (68’ Domenichetti), Martedì, Garofoli, Brocani, Mistura, Zagaglia (46’ Moretti), Longhi (46’ Giovannini), Barchiesi, Nazzarelli (74’ Nazzarelli), Paolucci (80’ Jachetta). All. Strappini

BIAGIO NAZZARO: Marziani, Paccamiccio, Brega, Bellucci, Marini (82’ Terranova), Gallotti, Gregorini (74’ Carbonari), Marinelli (82’ Toni), Pierandrei (87’ Carletti), Falini, Pieralisi (85’ Frulla). All. Malavenda

ARBITRO: Racchi (AN)

ASSISTENTI: Domenella (AN), Baldoni (AN)