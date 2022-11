Profondo rosso-blu: la Biagio cede al Barbara e scende al terzultimo posto

La Biagio Nazzaro resta prigioniera di una crisi che non sembra avere fine. Ormai a secco di vittorie da un mese (ultimi tre punti ad inizio ottobre nel 2-0 del Comunale alla Cagliese), la formazione rossoblu segna nuovamente il passo davanti al proprio pubblico, cedendo di misura ad un Ilario Lorenzini Barbara il quale, col secondo blitz stagionale, resta agganciato alla zona play-off. Nemmeno lo scossone dato dalla società con il cambio di guida tecnica sembra aiutare nel trovare la tanto auspicata inversione a U: due i punti in quattro gare presi con mister Pazzaglia in panchina dai chiaravallesi, attesi ora dalla trasferta di Fermignano contro una delle formazioni del Girone A maggiormente efficaci tra le mura amiche, dove sta mantenendo una media da primi posti.

La gara per la Biagio si mette subito in salita: al 20’ una punizione di Brunori viene deviata in barriera da Terranova che rende la traiettoria della sfera imparabile per Tomba, ed il Barbara passa così a condurre. La reazione dei padroni di casa è nella ghiotta chance non capitalizzata da Alessandroni, che colpisce a botta sicura dopo il disimpegno errato di Tamburini ma viene murato da Zigrossi, mentre Cecchetti poco dopo non trova la porta con una conclusione dal limite. L’undici di Pazzaglia rischia grosso al 38’ sul colpo di testa di Barchiesi su cui un SuperTomba si oppone da campione, ma finisce il tempo in dieci per il secondo cartellino giallo mostrato a Giovagnoli che obbliga i rossoblù all’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

Dopo l’intervallo Biagio subito pericolosa, ma Minardi è provvidenziale nel deviare la conclusione di Pieralisi con la sfera che tocca il palo e termina poi sul fondo. E’ l’unico pericolo portato dalla squadra chiaravallese nel secondo tempo, controllato dall’Ilario Lorenzini che concede poco e prova a colpire di rimessa con Barchiesi, che al 66’ alza troppo la mira ed al 70’ da posizione defilata calcia addosso a Tomba. Tutto fila liscio per la squadra di mister Spuri fino al minuto 84, quando un fallo evitabile di Barchiesi viene punito con la seconda ammonizione ed il conseguente cartellino rosso ristabilisce la parità numerica in campo. Quella nel punteggio, invece, potrebbe arrivare nel terzo dei sette minuti di recupero: Sanviti commette fallo in area e l’arbitro indica il dischetto, sul quale si porta Cavaliere – entrato da poco più di dieci minuti – che, però, calcia sul palo il penalty del possibile 1-1.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO – ILARIO LORENZINI 0-1 (0-1 p.t.)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Agostinelli, Domenichetti (58’ Brocani), Terranova, Giovagnoli, Cecchetti, Bellardinelli (58’ Perna), Rossini, Alessandroni (80’ Cavaliere), Pieralisi, Giacconi (46’ Marasca). All. Pazzaglia

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Tiriboco (68’ Conti), Gregorini, Fronzi (73’ Montini), Zigrossi, Tamburini (68’ Sanviti), Nacciarriti (69’ Morsucci), Cardinali, Barchiesi, Brunori (87’ Giuliani), Sabbatini. All. Spuri

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Frapiccini (MC), Malatesta (AN)

RETE: 20’ aut. Terranova