Biagio Nazzaro, è notte fonda. Blitz Grottammare, salta Malavenda?

Una Biagio piccola piccola cede al Grottammare e apre ufficialmente lo stato di crisi che comporterà, salvo ulteriori dilazioni che appaiono assai improbabili, il cambio della guida tecnica. Decide una rete di Jallow al 19′: il guizzante attaccante aggancia la palla giusta in velocità, resiste all’intervento di Brega, salta Tomba in uscita e infila a porta vuota. Il bottino dei biancocelesti poteva essere addirittura più cospicuo se Maya, altra punta veloce e abile nell’uno contro uno, avesse capitalizzato al meglio due occasioni propizie al 45′ del primo tempo e al 10′ della ripresa.

Di fonte alla concretezza del 3-4-3 schierato da Zazzetta la Biagio ha fatto ben poco: da segnalare soltanto una velleitaria conclusione di Ruzzier al 13′, un tiro debole di Frulla al 38′ e un calcio di punizione a rientrare di Gregorini, “pizzicato” da Palanca al 27′, che ha scheggiato la traversa. Troppo poco, soprattutto in relazione a un secondo tempo confusionario più che mai, condotto al piccolo trotto con una manovra “ingessata” e sterile, rimasta tale anche dopo gli ingressi di Pieralisi e Parasecoli, che non hanno sortito effetto alcuno. Di fronte a tanta pochezza, al Grottammare non sono certamente serviti sforzi sovrumani per portare a casa tre punti, che in riva all’Adriatico mancavano da ben quattro mesi.

Le facce scure dei giocatori e della dirigenza a fine gara preludono a quello che sembra essere lo scontato epilogo. Tutto lascia presupporre una decisione molto dolorosa ma, a questo punto, improcrastinabile. La società si esprimerà in merito: Giammarco Malavenda è una gran persona, un uomo che ha scritto pagine importanti della storia più recente della Biagio, ma sembra certo che non sarà lui a guidare i ragazzi nella prossima trasferta di Urbania.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO – GROTTAMMARE 0-1 (0-1 p.t.)

BIAGIO NAZZARO: Tomba, Paradisi, Brega (64’ Pieralisi), Giovagnoli, Marini, Gallotti, Carbonari, Gaia (72’ Parasecoli), Frulla (64’ Paccamiccio), Ruzzier, Gregorini. All. Malavenda.

GROTTAMMARE: Palanca, A. Fiscaletti (76’ Pomili), Piunti, Quero, Ruggieri, Tombolini, Jallow (79’ Fuglini), S. Fiscaletti, Maya (76’ Orsini), Palestini, De Panicis (66’ Adami). All. Zazzetta

ARBITRO: Racchi (AN)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC), Raschiatore (San Benedetto del Tronto)

RETE: 19’ Jallow