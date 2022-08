Biagio Nazzaro, nel week-end i festeggiamenti per il centenario

Sabato 3 e domenica 4 settembre si svolgerà la “due giorni” di manifestazioni per celebrare i cento anni della nascita della Biagio Nazzaro, fondata nell’ottobre 1922 con la denominazione ufficiale di “Sporting Club Biagio Nazzaro”. I principali soci fondatori furono i fratelli Picchio (Sante, Alfredo, Alberto e Italo), Alberto Alessandrini, Vitaliano Maraschi, Carlo Omero Campana e Carlo Donati. È previsto il “Torneo del Centenario”, riservato alla Categoria Esordienti nati negli anni 2010-2011, che si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica, con partite programmate la mattina e il pomeriggio presso lo stadio Comunale (primo incontro ore 9,30; ultimo incontro ore 18). Oltre alla Biagio, padrona di casa, parteciperanno le formazioni di Rimini, Spal e Vis Pesaro, inserite insieme ai ragazzini chiaravallesi nel girone A, mentre Ancona, Cesena, Tolentino e Vigor Senigallia compongono il girone B.

A corollario di questa interessante “kermesse” di calcio giovanile, nella giornata di sabato 3 settembre il Teatro Comunale “Valle” ospiterà altre tre interessanti iniziative: alle 17.30 sarà inaugurata la mostra fotografica, realizzata in collaborazione con il Circolo Fotografico AVIS; alle 18.30 sarà presentato il libro “Immensamente Biagio. Immagini di cento anni di calcio a Chiaravalle”. Infine, alle 21, in occasione del Convegno del Centenario, riceveranno un riconoscimento le squadre vincitrici dei campionati 1981-82, 2003-04 e 2019-20, i principali “alfieri” rossoblù che hanno totalizzato il maggior numero di presenze in prima squadra e coloro che hanno rivestito il duplice ruolo di giocatore e allenatore. La società ha contattato e sta contattando quanti più ex tecnici e giocatori possibili, e viste le difficoltà di rintracciare tutti, sta utilizzando i mezzi di informazione locale - oltre ai canali social - per estendere l'invito a chi non è stato ancora raggiunto.

Dopo la finale del Torneo del Centenario, domenica 4 settembre alle ore 18 avrà luogo la premiazione delle squadre partecipanti e, di seguito, la presentazione della prima squadra, impegnata nel campionato di Promozione. La serata, dopo il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale, si chiuderà con un momento conviviale con tutti i partecipanti.