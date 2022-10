La Biagio non c'è ancora: il Mondolfo espugna Chiaravalle e sale sul podio

Da una parte una squadra, dall’altra undici giocatori. Un laconico commento a margine della partita disputata dalla Biagio Nazzaro al “Comunale” di Chiaravalle, vinta agevolmente dall’Atletico MondolfoMarotta – oggettivamente più “squadra” rispetto ai rossoblu - che si issa al terzo posto della graduatoria e magari, nonostante la prudenza di rito di mister Pompei, comincia a cullare sogni di gloria. In occasione del suo debutto casalingo in panchina, mister Pazzaglia corregge l’undici iniziale rispetto a quello sceso in campo a Gabicce Mare: sulla “sua” corsia torna a svariare Domenichetti, sulla destra gioca invece il giovane Pacenti, all’esordio stagionale, mentre in mezzo al campo si rivede Moriconi. L’altro “under” in campo dall’inzio è Mosciatti. Sul versante opposto, Pompei risponde con uno speculare 4-4-2, con gli avanti blu-granata subito pronti a creare grattacapi.

Nemmeno un minuto, infatti, che i cesanensi sono già pericolosamente dalle parti di Tomba, guadagnandosi il primo celere tiro dalla bandierina. Al 18’ e al 19’ Bracci e Fraternali sfoderano il destro: Tomba si oppone di pugno nel primo caso, mentre i giri del pallone sono lievemente imprecisi nel secondo. Il “mini break” rossoblù (combinazione in velocità Borocci – Cavaliere – Alessandroni, con parata finale di Montesi) non muta il “refrain” della partita e al 29’ i blugranata passano: Orciani sfonda sulla destra, non trovando alcuna resistenza nonostante un primo rimpallo sfavorevole, e offre il classico “cioccolatino” a Bracci, che sotto misura non sbaglia. Al 36’ altro destro a giro pericoloso di Orciani, che si perde a fil di montante.

Nella ripresa Pazzaglia schiera Rossini in mediana al posto di Cecchetti, Marasca a presidio e spinta della fascia sinistra, sulla quale avanza il raggio d’azione capitan Domenichetti. Il primo quarto d’ora è incoraggiante: i rossoblù vanno al tiro con Rossini al 52’ (alto) e sfiorano il bersaglio con un colpo di testa di Cavaliere su corner di Rossini al 54’. È però il classico “fuoco di paglia”, perché basta poco all’Atletico per far male: al 55’ Daniel Pompei supera Marasca e si trova a tu per tu con Tomba, fallendo di un soffio il rasoterra sul palo più lontano. Potente ma non incisiva la staffilata di Cordelli al 60’, a dimostrazione che i cesanensi possono trovare la porta quando vogliono.

Al 68’ Pazzaglia gioca la carta Agostinelli, al rientro dopo un mese e, per la regola degli “under”, manda in porta Morelli al posto di Tomba. Subito grattacapi per il ragazzino, che al 72’ è salvato dalla capitolazione da un disperato ripiegamento di Terranova, che va a chiudere sul suggerimento teso di Bracci diretto a centro area. Al 77’ calcio di punizione per l’Atletico: tutti fermi i rossoblù (che reclamano un presunto off-side) sullo spiovente di Marconi, Cordelli arriva in corsa e appoggia di testa comodamente in rete, chiudendo i giochi. La Biagio, totalmente disunita, chiude anche in inferiorità numerica per un fallo di frustrazione di Cavaliere, che rimedia il secondo “giallo”. Poi, per fortuna, Narcisi fischia la fine di una partita tutta da dimenticare.

Il tabellino:

BIAGIO NAZZARO – ATLETICO MONDOLFOMAROTTA 0-2 (0-1 p.t.)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba (68’ Morelli), Pacenti (46’ Marasca), Domenichetti (75’ Pieralisi), Terranova, Giovagnoli, Cecchetti (46’ Rossini), Mosciatti (68’ Agostinelli), Moriconi, Alessandroni, Cavaliere, Borocci. All. Pazzaglia

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Catalano, Pacenti, Marini (78’ Morganti), Travaglini, Giombellina, Fraternali, Orciani, Cordelli, Bracci (72’ Frulla), D. Pompei. All. A. Pompei

ARBITRO: Narcisi (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Fetai (MC)

RETI: 29’ Bracci, 77’ Cordelli