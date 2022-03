Biagio senza scelta: al "Comunale" il Gallo non deve cantare

Dopo il brutto stop di Porto d’Ascoli, il confronto che vedrà la Biagio Nazzaro opposta ad un Atletico Gallo in ripresa non offre particolari appigli per equivoci o fraintendimenti. Per i rossoblu conta la vittoria, contano i tre punti, e poco importa se l’obiettivo dei gallerini (a sole quattro lunghezze dalla zona play off e con sole quattro sconfitte in archivio, meglio hanno fatto solamente le prime due) è analogo. Processi e polemiche per una squadra evidentemente costruita male, che sta palesando tutti i suoi limiti, in questo momento rappresentano solamente un nocumento. Ci sarà tempo per discutere, arriverà il momento di tirare le somme, ma ora come ora staff tecnico e giocatori devono fare fronte unico, lavorare con la massima serenità possibile e scalare la classifica un punto alla volta per riuscire a perseguire la salvezza.

C’è ancora un “tesoretto” in termini di graduatoria che consente alla Biagio Nazzaro di tenere a distanza gli ultimi due posti, che portano alla retrocessione diretta ed attualmente occupati dal Servigliano e dal Grottammare (penultimo a -6 dalla squadra chiaravallese). Per il resto niente calcoli, ma solo lo spirito giusto per affrontare le restanti partite come se fossero altrettante finali. Il bilancio verrà stilato a bocce ferme, ed in casa Biagio l’augurio che ci sia un “happy end” come epilogo ad una stagione che sta andando avanti tra mille difficoltà.

L’organico è al completo: a parte le condizioni degli “under” Terranova e Paradisi ancora da valutare, il tecnico rossoblu Mirco Omiccioli ha per il suo debutto casalingo la possibilità di scegliere senza vincoli. Probabili parecchi avvicendamenti rispetto all’undici sonoramente battuto dall’Atletico Ascoli. Fischio d’inizio domenica alle 15 allo stadio Comunale. Terna tutta afferente alla sezione di Macerata: l’arbitro sarà Matteo Chiariotti, gli assistenti Alessandro Bara e Hatidje Fetai.