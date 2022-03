Biagio Nazzaro, recupero da brividi: pareggio al 91' e colpaccio sfiorato

Parasecoli salva lo scalpo, Pierandrei fallisce la stoccata dell’incredibile sorpasso. Biagio Nazzaro-Atletico Gallo finisce 1-1, con tanto rammarico che si abbina, però, ad un sospiro di sollievo. La squadra chiaravallese ora è sola al terzultimo posto, ma ha mostrato un volto ben diverso da quello visto in altre occasioni: si è vista una squadra orgogliosa e reattiva, capace di lottare fino alla fine e strappare con merito un punto quando la partita sembrava in mano degli avversari.

Dopo la deludente prova di Porto d’Ascoli mister Omiccioli ridisegna la squadra, inserendo Bellucci e Marasca nelle corsie laterali difensive e rilanciando Pieralisi in avanti e Parasecoli sulla trequarti. Mariotti, privo di perdine importanti come i difensori Nobili e Dominici e il genio Ridolfi, risponde con Belkaid al centro della difesa, Lazzari a far coppia con il temibile Bartolini in attacco e Muratori appena a ridosso delle due punte. La Biagio parte bene: all’11’ Belkaid ferma lo sgusciante Pieralisi ai limiti della regolarità, ma per Chiariotti è tutto regolare. Al 13’ prima veloce ripartenza degli ospiti, con Notariale bravo nell’affondo e nel suggerimento per Magnanelli, che vanifica tutto svirgolando la conclusione da buona posizione. Due giri di lancette ed è Bellucci a trovare la profondità e impegnare Cappuccini con un velenoso traversone: il portiere non è un fulmine nella presa, Pieralisi prova ad approfittarne ma, in precaria coordinazione, calcia alto. Il tempo si chiude con una velleitaria conclusione di Pierandrei al 36’, servito da un appoggio aereo di Bellucci.

Nella ripresa al 47’ Gaia, dopo una lunga galoppata, taglia verticalmente per Pieralisi il quale, in leggero ritardo, non approfitta della ghiotta occasione. Al 48’ è invece Magnanelli, sull’altra sponda, a sfiorare il vantaggio, che al 53’ Lazzari si divora calciando malissimo da centro area in un classico “rigore in movimento”. È però solo questione di minuti: al 62’ è letale una veloce ripartenza dei rossoblù ospiti, con passaggio filtrante di Muratori per Lazzari, il quale attende l’uscita di Tomba per infilarlo in diagonale. La Biagio non ci sta e reagisce con carattere, senza però trovare il varco giusto per insidiare l’attenta retroguardia ospite. Omiccioli gioca la carta Ruzzier e nei minuti finali avanza Marini, che funge da centravanti aggiunto. Prima, al 77’, Pieralisi si era visto rimpallare la conclusione e al minuto 81 Pierandrei aveva “ciccato” la girata dopo preciso invito dello stesso Pieralisi.

Quando l’Atletico pensa di avercela fatta e i tifosi rossoblù acclamano a gran voce Malavenda, la Biagio trova il pari. Rossini, in campo da pochi minuti, cerca e trova Pierandrei che di prima lancia Ruzzier; la conclusione dell’attaccante è rimpallata, Parasecoli si fionda sul pallone e dai diciotto metri indovina il rasoterra chirurgico che si insacca alla destra del portiere. Ma non è ancora finita: un clamoroso errore in disimpegno di Fabbri spalanca a Pierandrei la via della porta proprio all’ultimo dei minuti di recupero, ma il diagonale del centravanti sfila a lato a fil di montante e la vittoria resta solo un’illusione.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO - ATLETICO GALLO 1-1 (0-0 p.t.)

BIAGIO NAZZARO: Tomba, Bellucci (74’ Gregorini), Marasca, Gallotti (84’ Rossini), Marini, Giovagnoli, Gaia, Carbonari (65’ Ruzzier), Pierandrei, Parasecoli, Pieralisi. All. Omiccioli

ATLETICO GALLO: Cappuccini, Fabbri, Notariale, Rizzato, Di Gennaro, Giunti (81’ Galeazzi), Belkaid, Magnanelli, Bartolini (90’ Focarini), Lazzari, Muratori (84’ Pontellini). All. Mariotti

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Bara (MC), Fetai (MC)

RETI: 61’ Lazzari, 91’ Parasecoli