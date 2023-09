Il Marina più forte degli infortuni: il Barbara si inchina

Il Marina batte l’Ilario Lorenzini ed anche le avversità che l’hanno obbligata, causa infortuni, a giocare l’ultima porzione di gara in dieci. Gara dai due volti quella del Comunale di Barbara: i biancazzurri di Giorgini la mettono subito in discesa grazie alla doppietta di Pierandrei, ma complici alcuni aggiustamenti tattici seguenti a delle rinunce forzate, subiscono la rimonta del Barbara Monserra che ad inizio ripresa riequilibra le sorti del match. Poi, nel finale, in inferiorità numerica, gli ospiti riescono a trovare il guizzo giusto ed a conquistare un successo importante nell’economia del passaggio del turno nella coppa di categoria.

Pronti via ed il Marina va subito sul 2-0 grazie alla doppietta di un Pierandrei scatenato. Al 10’ il primo sigillo, su rimessa laterale di Maiorano, con un controllo con il petto al vertice dell'area grande, ed un proiettile di destro sul sette alla destra dell'esterrefatto Palazzo, poi il bis al 18’ con un rasoterra piazzato all'angolino dopo l'uno-due con Gagliardi. Poi cominciano i guai, a dire il vero già iniziati al quarto d’ora con l’uscita di Giovagnoli: il bomber biancazzurro infatti zoppica vistosamente ed al 29’ deve uscire dal campo, così come all’intervallo un Medici non al meglio e Piermattei in riserva di energie.

Ad inizio ripresa il Barbara Monserra spalanca la manopola del gas: prima accorcia le distanze con Nardone e la complicità – decisiva – di Cucinella, poi colpisce su rigore con Brega che viene messo giù in area da Frulla appena entrato e dagli undici metri non sciupa il pallone del 2-2. Cambi finiti per i biancazzurri, infortuni invece no perché al 66’ Rossini colpito duro alla schiena non ce la fa a continuare. Con l’uomo in più i padroni di casa provano a spingere alla ricerca del gol vittoria, che invece viene siglato dall’undici di Giorgini: Gregorini si guadagna una punzione, calcia Maiorano e Palazzo risponde presente, ma sul tap-in Cucinella è puntuale e mette nel sacco il pallone del definitivo 3-2.

Il Tabellino:

BARBARA MONSERRA-MARINA 2-3 (0-2 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA MONSERRA: Palazzo, Coltorti, Carbone, Giobellina, Omenetti (65’Mastri), Serpicelli, Morsucci (90’ Ubertini), Calcina (73’ Nacciariti), Brega, Nardone, Castignani. All. Mancini

MARINA CALCIO: Coacci, Cucinella, Maiorano, Gregorini, Medici (46’ Carloni), Giovagnoli (16’ Rossetti), Piermattei (46’ Droghini), Testoni (51’ Frulla), Pierandrei (28’ Sabbatini), Rossini, Gagliardini. All. Giorgini

ARBITRO: Lombi (MC)

ASSISTENTI: Sorrentino (San Benedetto del Tronto), Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

RETI: 10’ e 19’ Pierandrei, 47’ aut. Cucinella, 56’ Brega su rig., 85' Cucinella