Barbara e Marzocca, il tabellino marcatori resta vuoto

Nulla di fatto tra Ilario Lorenzini ed Olimpia Marzocca: reti inviolate ed un punto per parte che permette comunque ad ambedue le squadre di dare comunque seguito al risultato utile di sette giorni fa.

Partenza a spron battuto per i padroni di casa, che già in avvio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina hanno il primo pallone buono con Rossini che però alza troppo la mira da buona posizione, ed all’11 con Savelli la cui conclusione è messa in angolo da Giovagnoli. L’Olimpia, sornione, prova a graffiare nelle ripartenze ed al 22’ Carboni dà lavoro a Minardi che devia in corner nell’azione preceduta da una caduta in area di Sabatini su cui l’arbitro lascia proseguire. Resta in avanti il Marzocca, che alla mezz’ora si vede respingere dalla difesa locale una combinazione Paolini-Moschini, ma i minuti finali sono del Barbara che due volte con Aiudi obbliga Giovagnoli a rifugiarsi in corner. Prima del riposo l’ultimo tentativo dell’Ilario Lorenzini, al 43’, con Savelli che non inquadra la porta.

Alla ripresa delle ostilità i padroni di casa alzano il ritmo, prendendo in mano le redini della gara. Al minuto 57 sortita individuale di Rossini conclusa con un tiro a cercare l’angolino, disinnescato da Giovagnoli che devia in angolo. Ma c’è il caldo a condizionare il gioco, facendo progressivamente calare l'intensità e causando crampi a più di un giocatore in campo. Girandola di cambi ed al minuto 81 è l’Olimpia a farsi pericolosa: palla in area per Moschini che tira al volo ma la traiettoria è centrale e Minardi non si fa sorprendere. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi, col tabellino dei marcatori che resta quindi vuoto.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI BARBARA – OLIMPIA MARZOCCA 0-0

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Savelli, Aiudi, Gregorini, N. Carboni (60’ Sanviti), Guerra, Sabbatini (71’ Giulietti), Sebastianelli, Rossini, M. Carboni, Capecci. All. Ciattaglia

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini, Montanari, Brunori (58’ Roberto), Cecchetti (86’ Rossi), Marchesini, Pigini, Moschini, Ripanti, Paolini (74’ Brugiatelli). All. Giuliani

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Giannoni (PU), Ielo (PU)