Osimana, tappa a Colli del Tronto. Ruibal: «Vogliamo tornare a vincere»

Rotta verso San Benedetto del Tronto per cercare il riscatto. E’ l’Azzurra Colli il prossimo avversario che l’Osimana incontrerà nel suo cammino domenica, al Comunale di Colle Vaccaro dove i padroni di casa possono vantare una striscia positiva di nove incontri (ultima sconfitta risalente ad inizio ottobre, contro il Chiesanuova). «Loro saranno a caccia di punti come noi – dice Franco Ruibal, tra i volti nuovi della compagine giallorossa – ma noi dobbiamo fare di tutto per conquistarli». Punteggio pieno che manca ormai da qualche partita. L’ultima, quella contro il Fabriano Cerreto, è finita con un pareggio dal retrogusto più amaro che dolce. «Nei primi dieci minuti di gioco abbiamo pressato sempre, creando anche tre o quattro occasioni – ricorda Ruibal – a dimostrazione che volevamo vincere la partita».

A pesare qualche errore di troppo che i “senza testa” si propongono di non commettere più. «E’ stata la voglia di vincere che ha giocato contro di noi: a volte lasciavamo degli spazi, spostandoci tutti in attacco e trascurando un po’ la difesa». Sarà ora importante riprendersi, specialmente in un campionato che – proprio secondo il neo-arrivato Ruibal – «è molto equilibrato, dove non c’è nessuna vera capolista». L’attaccante argentino classe 1991, è tra i frutti della campagna acquisti invernale dell’Osimana. «Mi sto trovando benissimo. I tifosi già mi scrivono per incoraggiarmi ed ho trovato dei compagni che mi sostengono ed uno staff tecnico – ed in generale una società – davvero serio», racconta Ruibal, che conclude facendo la promessa di onorare al massimo questo torneo così competitivo e complicato e di “non mollare mai”.