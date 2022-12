Vigor, altro giro ed altro big-match: tappa in Abruzzo contro l'Avezzano

Altro giro ed altro big match, per una Vigor Senigallia alle prese con il terzultimo impegno di campionato prima della sosta natalizia. Con la rincorsa costituita dai sette risultati utili consecutivi – con ben diciassette punti messi nel carniere – i rossoblù scenderanno in Abruzzo, allo Stadio Dei Marsi dove ad attenderli ci sarà l’Avezzano attualmente settimo in classifica con cinque lunghezze di ritardo. I biancoverdi non hanno sicuramente il passo di una squadra a trazione casalinga: l’ultima vittoria dei lupi risale addirittura a poco meno di tre mesi fa, nel 2-0 al Roma City. Poi sono arrivati i pareggi con Vastese e Termoli ma soprattutto le tre battute d’arresto consecutive con Fano, Matese e Vastogirardi, che hanno finito col penalizzare il raggiungimento di posizioni di classifica migliori. Un andamento comunque compensato dall’attitudine a fare risultato lontano dal pubblico di casa: i 14 punti in sette trasferte rendono infatti l’Avezzano la miglior squadra del Girone F per rendimento esterno.

L’allenatore dei rossoblù Aldo Clementi fa la conta degli indisponibili, nella cui lista figureranno ancora Lazzari, Perri (i quali hanno proseguito nel lavoro in palestra) e Mori, oltre a Roberto che, dopo 428 minuti di imbattibilità complessivamente accumulati, è stato costretto ad alzare bandiera bianca in un scontro di gioco del match contro il Vastogirardi, e tornerà con ogni probabilità a gennaio, a causa di una microfrattura frontale causata dal fortuito colpo ricevuto. Dita incrociate invece per Denis Pesaresi, match winner proprio contro gli altomolisani, alle prese con un forma influenzale che lo inserisce tra i giocatori in dubbio. Fischio d’inizio alle 14.30, direzione di gara affidata a Daniele Aronne di Roma1, assistenti Emanuele Petrakis di Siena ed Alessandro Ceci di Frosinone.