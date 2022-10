Aurora Treia a valanga, brutto k.o. per la Passatempese

Affermazione netta dell’Aurora Treia nel big match proposto dal calendario nel Girone B. La squadra biancorossa supera nettamente la Passatempese, offrendo una prestazione di livello superiore rispetto alle ultime uscite e trovando la prima affermazione del mese di ottobre, nel corso del quale erano arrivati i pareggi contro Castel di Lama e Matelica e la sconfitta di Grottammare. Passivo pesante per i gialloblu, scivolati progressivamente fuori dal match che si è subito incanalato su un binario favorevole ai padroni di casa, a cui va anche riconosciuto il merito di aver cinicamente sfruttato le palle gol costruite fornendo una risposta convincente non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto il profilo caratteriale.

Sono gli ospiti a cominciare il match col piede giusto, bussando alla porta di Cartechini che disinnesca senza problemi le conclusioni di Stacchiotti al 7’ e Mihaylov al minuto 11. L’Aurora appoggia il piede sul gas al 15’, e sblocca il punteggio con Andreucci che su azione di calcio d’angolo è il più lesto di tutti a mettere nel sacco e timbrare l’1-0. Secondo affondo concreto di giornata, e la difesa della Passatempese capitola di nuovo: stavolta per mano di Voinea, il cui diagonale spedisce la sfera in fondo per il 2-0 con cui le due squadre vanno al riposo. I biancorossi mettono definitivamente i tre punti in cassaforte dopo un’ora di gioco: al 57’ punizione dal limite di Gobbi e terza rete con cui virtualmente si chiude la contesa. Nei minuti conclusivi c’è spazio per il gol della bandiera dell’undici di Menghini, siglato da Pieroni, e per il poker di Andreucci il quale in pieno recupero fissa il punteggio sul 4-1 finale.

Il Tabellino:

AURORA TREIA – PASSATEMPESE 4-1 (2-0 p.t.)

AURORA TREIA: Cartechini, Gobbi, Fratini (87’ Cervigni), Romagnoli (85’ Capponi), Palazzetti, Mulinari (70’ Filacaro), Piancatelli, Marcucci (60’ Marchetti), Voinea, Badiali (40’ Panichelli), Andreucci. All. Passarini

PASSATEMPESE: Campana, Petrini, Stacchiotti (59’ Nemo), Maraschio (59’ Montesi), Mandolini, Conserva (68’ Pieroni), Simoncini, Zannini (77’ Stortoni), Mihaylov, Camilletti, Clementi (46’ Ferreyra). All. Menghini

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Busilacchi (AN)

RETI: 16’ Andreucci, 29’ Voinea, 57’ Gobbi, 89’ Pieroni, 91’ Andreucci