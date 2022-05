Castelfidardo, play-out e così sia: ora lo spareggio contro il Fano

Il Castelfidardo non stecca l’appuntamento in casa dell’Atletico Fiuggi e conquista il punto necessario per l’accesso ai play-out. Nell’ultima giornata di campionato, i fisarmonicisti impattano per 0-0 contro i laziali e riescono a strappare il pass per giocarsi la salvezza nella fase successiva. Grazie ad una prova intensa, i biancoverdi allungano la loro striscia positiva e si troveranno tra sette giorni in trasferta il Fano, in un match che metterà pertanto in palio la permanenza nella categoria.

Mister Enrico Piccioni deve fare a meno ancora di Mattia Cardinali e Giacomo Mataloni, fuori per infortunio, ma c’è da sottolineare il rientro di Erti Gega. Primo tempo senza particolari sussulti, con il match giocato a bassi ritmi complice anche la giornata calda. Nel finale di frazione un paio di sussulti da ambo le parti: prima Bracciatelli fallisce l’appuntamento con il gol su un tiro di Marcelli, mentre i locali sfiorano la rete su un’azione convulsa in area di rigore biancoverde.

Nella ripresa partono subito forte i padroni di casa che trovano un eurogol con Sowe, annullato per offside. I ragazzi di mister Enrico Piccioni escono alla distanza e creano alcune situazioni interessanti non capitalizzate da Braconi, una conclusione neutralizzata da Novi ed un colpo di testa da corner fuori di pochissimo, anche se alla fine il punteggio non si sblocca. Fiuggi fuori dagli spareggi promozione in virtù del settimo posto finale, Castelfidardo terzultimo con sette punti di distacco dal Fano, sufficienti per evitare la retrocessione diretta e giocarsi la permanenza in D nel derby.

«Abbiamo disputato una buona gara – commenta il trainer biancoverde, Enrico Piccioni – ed il nostro obiettivo era quello di vincere, anche se alla fine abbiamo strappato un punto utile per l’accesso ai play-out, contro una formazione che era alla ricerca del successo per entrare nel tabellone degli spareggi promozione. Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo, ora da martedì penseremo alla sfida contro il Fano».

Il Tabellino:

ATLETICO TERME FIUGGI – CASTELFIDARDO 0-0

ATLETICO TERME FIUGGI: Novi, Rizzitelli, Palladini, Sowe, Montesi, Rocchi (80’ Francia), Gallinari (55’ Turzo), Yakubiv, Tajani (89’ Di Nezza), Costa (45’ Lo Duca), Flores (45’ Manari) All. Romondini

CASTELFIDARDO: Demalija, Murati, Baldoni (57’ Gega), Marcelli, Baraboglia (75’ Faye), Morganti, Cusimano, Fermani, Camara (65’ Perkovic), Bracciatelli, Braconi All. Piccioni

ARBITRO: Olmi Zippilli (MN)

ASSISTENTI: Carella (AQ), D’Ettorre (Lanciano)