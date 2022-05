Biagio Nazzaro a caccia dell'impresa: al "Ferranti" per restare in Eccellenza

All’andata, al Comunale di Chiaravalle finì 0-0. Nel match di ritorno a Porto Sant’Elpidio terminò con il successo per 3-1 dei padroni di casa. Due risultati che, domani, non serviranno: alla Biagio Nazzaro occorre vincere per mantenere la categoria, serve espugnare il “Ferranti” per non abbandonare l’Eccellenza e raddrizzare una stagione con più ombre che luci. Non sarà semplice, e su questo nessun dubbio: nel corso della regular season in una sola occasione i rossoblu sono riusciti a fare bottino pieno in trasferta, exploit che risale a dicembre del 2021 (affermazione per 2-1 a Montefano). Per il resto, ben undici sconfitte e solo quattro pareggi, un cammino in trasferta addirittura peggiore di quello del Grottammare, retrocesso in penultima posizione. Magari adeguatamente compensato da un convincente ruolino di marcia casalingo, visto che i punti conquistati davanti ai propri tifosi sono stati ben 26, ottavo rendimento interno nelle statistiche del torneo, ma questo – adesso – non serve, perché il fattore campo scaturito dall’ordine di arrivo sorride all’Atletico.

La formazione che la Biagio Nazzaro si troverà ad affrontare è un Porto Sant’Elpidio tirato a lucido per l’appuntamento: nelle ultime cinque uscite, la squadra di mister Palladini ha alzato bandiera bianca solo al cospetto dell’Atletico Ascoli, prima seconda e poi vincitrice dei play-off. Ma sono anche arrivate tre vittorie contro Urbania, Biagio (tre settimane fa) e Sangiustese, ora al punto strappato sul campo dell’Atletico Gallo. Un’accelerazione finale buona per terminare nella miglior posizione sulla griglia degli spareggi salvezza, ma non abbastanza per centrare quota 41 e festeggiare la permanenza diretta nella categoria, e scongiurare così il rischio di una seconda retrocessione, dopo quella di dodici mesi fa dalla serie D.

Mister Favi, tecnico della formazione chiaravallese, avrà l’intera rosa a disposizione, con l’unico dubbio rappresentato da Marini che accusa un leggero problema alla caviglia che lo infastidisce da tempo. Sarà regolarmente inserito nell’elenco dei convocati, ma sul suo impiego si deciderà all’ultimo. L’appuntamento è fissato domenica alle 16.30, allo stadio “Ferranti” di Porto Sant’Elpidio dove la Biagio sarà accompagnata da una nutrita rappresentanza di tifosi, stretti in un simbolico abbraccio con il gruppo rossoblu a caccia dell’impresa. Arbitrerà l’incontro Federico Batini della sezione di Foligno, assistito da Stefano Allievi e Nicolò Raschiatore, entrambi della sezione di S. Benedetto del Tronto.