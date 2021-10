Il Marina batte il sesto colpo: 3-1 al "Ferranti" di Porto Sant'Elpidio

E’ un Marina che sa solo vincere. Sesta partita e sesto successo per la formazione di mister Mariani, che capeggia con pieno merito la graduatoria del torneo di Eccellenza riuscendo a coniugare qualità, personalità, ed una sana dose di cinismo che evidentemente è nel patrimonio genetico delle squadre destinate a primeggiare. L'incontro sul campo del Porto Sant’Elpidio si preannuncia tutt’altro che semplice. E nella prima metà di gara si intuiscono già le difficoltà che la capolista dovrà affrontare, sebbene la prima azione finita sui taccuini è quella del 6’, quando Lazzarini viene fermato al momento del suo ingresso in area dopo un’azione personale. Poi i padroni di casa cominciano a premere: al minuto 11 Cantarini non trova l’impatto con la sfera sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 24’ Ganci viene murato dalla difesa ospite ed alla mezz’ora si fa vedere Orazi, ma Castelletti fa buona guardia.

Inizia la ripresa, ed iniziano i gol. Al 52′ calcio d’angolo per gli ospiti battuto da Costantini, Pesaresi in tuffo di testa mette il pallone nel sacco per l’1-0. L’Atletico risponde subito, pervenendo al pareggio sei minuti più tardi: Ganci viene strattonato dalla maglia in piena area di rigore e l’arbitro assegna la massima punizione, che lo stesso Ganci trasforma sebbene Castelletti indovini la traiettoria. Ma il Marina c’è: al 61’ prove tecniche di gol con Costantini che si presenta a tu per tu con un Di Nardo efficace nel salvare la propria porta. Ma nulla può al minuto 66, quando su un centro di Maiorano, Bordi manca l’aggancio con la sfera e si fa scavalcare, agevolando l’intervento in scivolata di Lazzarini che deposita il rete il 2-1. La capolista chiude in avanti: al minuto 89 Gabrielli non inquadra di un soffio la porta, mentre in pieno recupero Loberti mette in ghiaccio il risultato finalizzando una ripartenza che fissa il punteggio sul definitivo 3-1.

Il Tabellino:

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO - MARINA 1-3 (0-0 p.t.)

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Di Nardo, Calamita, Cantarini, Mozzoni, Bordi, Baciu (75′ Traversa), Orazi, Raffaeli, Candidi (64′ Tenkorang), Ganci, Giuli (85′ Iovannisci). All. Palladini

MARINA: Castelletti, Morazzini, Carloni, Vinacri, Maiorano, Cammarino, Rossetti (85′ Canulli), Pesaresi (93′ Simone), Lazzarini (75′ Anconetani), Paialunga (68′ Loberti), Costantini (85′ Gabrielli). All. Mariani

ARBITRO: Curia (AP)

ASSISTENTI: Amorello (PU), Cordella (PU)

RETI: 52′ Pesaresi, 58′ Ganci su rig., 66′ Lazzarini, 95′ Loberti