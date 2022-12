Il Marina non si sblocca: a Porto Sant'Elpidio finisce 0-0

Finisce 0-0 al “Ferranti”, risultato che non accontenta i padroni di casa sul fondo della graduatoria e nemmeno un Marina che, sebbene riesca nuovamente a muovere la classifica, perde una buona occasione per accorciare il divario dalle posizioni più tranquille. La partita è stata molto tattica, probabilmente condizionata dal timore di incappare in una sconfitta che avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione di entrambe le formazioni. Il Marina ha osato di più, ha fatto la partita per tutto il primo tempo, senza tuttavia rendersi oggettivamente pericoloso. Più vivace la ripresa, nel corso della quale i padroni di casa hanno maggiormente premuto e i biancazzurri sono stati costretti a fronteggiare le uscite di Gregorini e Sbarbati, entrambi out per infortunio, ed i dispetti della buona sorte sotto forna di legno colpito a portiere battuto.

Poco da annotare in un primo tempo che scivola via senza particolari sussulti: al 3’ il Marina è già insidioso con Pierandrei il cui tiro da posizione ghiotta viene rimpallato e Schirripa para tranquillo. Bisogna aspettare il 24’ per vedere un’altra sortita degna di nota: al limite dell’area Gregorini riesce in mischia a concludere prontamente, ma la mira è da rivedere. Il 1° tempo termina al 45’ con l’unico tiro dell’Atletico che trova il pertugio giusto ma risulta troppo debole e Barzanti para a terra. I ritmi si alzano al rientro della squadre in campo dopo il riposo: al 48’ palla buona per Pierandrei, pescato da un preciso cross, ma la punta del Marina sbuccia la sfera che fa la barba al palo e finisce fuori. Al 65’ ancora Pierandrei pericoloso sul disimpegno errato dei padroni di casa, ma il tiro è fuori bersaglio. Alla mezz’ora Titone prova l’azione personale, anticipa troppo la conclusione dalla distanza e Barzanti controlla, mentre un minuto più tardi è Russo a tentare la fortuna dopo un assolo di Orazi, col pallone che si perde sul fondo.

Prima del triplice fischio, gli ultimi due squilli: al minuto 83 sortita in avanti di Carloni – il migliore dei suoi - che entra di prepotenza e colpisce di testa ma la palla finisce sul palo. Tre giri di lancette più tardi, l’Atletico prova a pescare il jolly con Fuglini, a metterci una pezza è Barzanti che neutralizza il pallone salvando la porta. Reti bianche per un punto di utilità relativa: per scalare una classifica che rimane preoccupante, servirà cambiare andatura.

I Tabellini:

ATLETICO PORTO S.ELPIDIO-MARINA 0-0

ATLETICO PORTO S.ELPIDIO: Schirripa, Magliulo, Landolfo, Tondini, Bordi, Fuglini (61’ Russo), Amici (75’ Kouzima), D’Amicis, Frinconi, Titone, Bruni (75’ Orazi). All. Palladini (squalificato)

MARINA: Barzanti, Cucinella, Carloni, Medici, Maiorano, Catalani (78’ Candolfi), Rossetti (88’ Cammarino), Gregorini (59’ Nacciarriti), Gagliardi, Pierandrei (76’ Omenetti), Sbarbati (72’ Piermattei). All. Fenucci

ARBITRO: Salomone (BA)

ASSISTENTI: Silvestri (AP), Rinaldi (MC)