Ballarini pesca il jolly all'ultimo assalto: la Vigor espugna Mondolfo

La Vigor Castelfidardo espugna il “Longarini-Lucchetti” di Mondolfo nell’andata dei quarti di finale della Coppa Promozione. Arriva in concomitanza con l’ultimo giro di lancette la rete che permette ai biancazzurri di ottenere un importante affermazione, che rende maggiormente agevole il passaggio del turno nel return-match, in programma al “Gabbanelli” mercoledì 30 novembre. Su un campo reso pesante dalla pioggia caduta fino a poche prima del fischio d'inizio, la Vigor Castelfidardo chiude il primo tempo meritatamente in vantaggio grazie al gol su punizione di Camilloni al 15’, su cui Mattioli può ben poco. Sterila la reazione dell’Atletico allo svantaggio ed anzi è la Vigor Castelfidardo ad andare vicina al raddoppio al 30’ con Calligari, che da buona posizione alza troppo la mira. Prima del duplice fischio, la fiammata dei padroni di casa con Frulla a cui però Morganti si oppone con efficacia.

La ripresa vede i blaugrana più pimpanti e concreti, al punto da riuscire a ribaltare – anche grazie alle sostituzioni operate nell’intervallo – il punteggio in appena dieci minuti. Il pareggio arriva grazie al rigore decretato per fallo in area su Vitali e trasformato al 65’ da Cordella, il quale poi al 74’ imbecca Polverari per la rete del momentaneo 2-1. Vantaggio che sfuma subito, perché al 76’ un gran tiro a giro di Mosca dalla distanza permette alla Vigor di ristabilire l’equilibrio. La gara resta incerta fino al termine, ma poco prima del triplice fischio a pescare il jolly è Ballarini, che timbra il 3-2 e fa calare il sipario sulla sfida.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA – VIGOR CASTELFIDARDO 2-3 (0-1 p.t.)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Mattioli, Bartoletti (69’ Catalano), Curzi, Morganti, Travaglini (46’ Giobellina), Marzano (69’ Piccioli), Fraternali (46’ Marconi), Creatore, Frulla (46’ Cordella), Polverari, Vitali. All. Pompei

VIGOR CASTELFIDARDO: Morganti, Baccarini, Gasparini, Gioielli, Micucci (61’ Ballarini), Santoni, Camilloni, Terrè, Rombini (71’ Altobello), Mosca, Calligari (59’ Romagnoli). All. Manisera

ARBITRO: Gasparroni (Jesi)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), De Marino (PU)

RETI: 15’ Camilloni, 65’ Cordella su rig., 74’ Polverari, 76’ Mosca, 92’ Ballarini