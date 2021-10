Marchi fa volare il SassoGenga, a Mondolfo prima vittoria esterna

In un campo appesantito dalla pioggia degli ultimi giorni, il Sassoferrato Genga trova a Mondolfo la prima vittoria esterna in campionato, piegando di misura un Atletico MondolfoMarotta che incappa nel secondo passo falso al “Comunale”. Prestazione convincente quella offerta dalla squadra di mister Bazzucchi, che deve ancora fare a meno di Bianchi ma ritrova Gaggiotti, e soprattutto riesce a riscontrare incoraggianti passi in avanti già messi in mostra nelle ultime uscite.

Match avaro di emozioni nei primi 45’, in cui si segnala una punizione degli ospiti che obbliga Moscatelli a rifugiarsi in angolo e Cordella che riesce a bucare la retroguardia del SassoGenga, ma la bandierina alzata dell’assistente per due volte vanifica gli sforzi dell’attaccante dei padroni di casa. Nella ripresa i locali partono meglio, esercitando un predominio territoriale sterile, senza riuscire a trovare lo spunto giusto per impensierire Santini. Gli ospiti crescono alla distanza, alzando progressivamente il ritmo, e trovando così poco dopo la metà del secondo tempo la rete che decide l’incontro: su un traversone di Passeri, Marchi stoppa di destro e al volo di sinistro manda la sfera ad insaccarsi alle spalle di Moscatelli.

Incassato l’1-0, i blugrana si riversano costantemente nella metà campo del Sassogenga non trovando tuttavia il modo per rendere efficaci le proprie sortite offensive. La squadra di Bazzucchi si difende con ordine, ed al triplice fischio finale può esultare per un risultato importante per il morale e soprattutto per una classifica che ora vede il Sasso prendere maggiormente le distante dalla zona critica.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA – SASSOFERRATO GENGA 0-1 (0-0 p.t.)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Gregorini (65' Marini), Giobellina, Morganti, Marzano, Rosi, Catalano (85' Marconi), Fraternali (74' Rocchi), Cordella, Vitali (79' Esposito), Pacenti (40' Tantuccio). All. Sereni

SASSOFERRATO GENGA : Santini, Piermattei, Passeri, Guidubaldi, Bellucci, Bianconi, Colombo (83' Bejaoui), Chioccolini, Gaggiotti, Marchi, Galletti (72' Bonci). All Bazzucchi

ARBITRO: Evangelista (MC)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Beldomenico (Jesi)

RETE: 70′ Marchi