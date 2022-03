Portuali Ancona, a Mondolfo con un Ripanti in più

Con una quota salvezza ormai prossima ad essere raggiunta, ed un lusinghiero secondo posto che illumina il presente, i Portuali volgono con ottimismo lo sguardo in avanti. Non solo nel senso strettamente legato alla classifica che vede l’Osimana a cinque lunghezze di distanza, ed un match – quello con la Fermignanese del noto rigore assegnato e non calciato – il cui esito è ancora sub-judice in attesa delle decisioni degli organi competenti.

Nel frattempo, la famiglia dei “Dockers” si allarga ulteriormente: la società dorica ha comunicato di aver concluso il tesseramento per la restante parte della stagione sportiva 2021-2022 del centrocampista Vanni Ripanti. Il calciatore, espletata la burocrazia, è già a disposizione di mister Stefano Ceccarelli.

Ripanti, classe ’87, è cresciuto calcisticamente nell’Ancona fino ad esordire in Serie C1 con i biancorossi nella stagione 2006-2007. Successivamente ha indossato le maglie di Riccione (Serie D), Montegranaro (Promozione), San Marcello (Promozione), Biagio Nazzaro (Eccellenza), Osimana (Promozione), Dorica Torrette (Promozione), Della Rovere (Prima Categoria), San Costanzo (Seconda Categoria) e Marina (Eccellenza). Fino alla sospensione per il Covid, Ripanti aveva indossato la maglia dei Portuali in Prima categoria 2019-2020 e nel campionato – poi annullato – di Promozione 2020-2021.

Un ulteriore pedina a disposizione di mister Ceccarelli, con il pensiero che intanto va alla prossima sfida, che vedrà i dorici impegnati sul campo di un MondolfoMarotta il quale ha bisogno di punti per continuare a tenere a debita distanza la zona calda della classifica. Un match da non sottovalutare per i Portuali, che si troveranno al cospetto di un avversario alle prese con problemi di formazione tra infortuni gravi (sono fuori fino alla conclusione del torneo il capitano Luca Morganti, Alessio Tantuccio e Eric Marini), squalifiche (Alessandro Rosi è stato appiedato dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni) ed indisposizioni varie. La gara, in programma domani al “Longarini-Lucchetti” di Mondolfo, comincerà alle 15 e sarà diretta da Enrico Eremitaggio di Ancona, coadiuvato da Daniele Busilacchi e Davide Giannoni.