Atletico-Portuali non si sblocca: reti bianche al "Longarini-Lucchetti"

Reti inviolate al “Longarini-Lucchetti” di Mondolfo, tra un Atletico che bissa il risultato ottenuto contro il Loreto nell’ultimo impegno interno, ed i Portuali che mantengono l’imbattibilità nel girone di ritorno (tre vittorie e tre pareggi) abbandonando però in classifica il secondo posto dopo il sorpasso della Vigor Castelfidardo. Padroni di casa in campo con la novità Guerrero schierato al centro della difesa in luogo dello squalificato Rosi e l’esordio dal 1’ di Olivi, impiegato sulla fascia sinistra. Match inizialmente bloccato, con le squadre abbottonate, ed i taccuini che restano chiusi. E così, la prima vera occasione è da annotare al 37’ quando, su un’indecisione del pacchetto arretrato locale, i “Dockers” hanno il pallone buono per passare in vantaggio, ma è provvidenziale Moscatelli che sventa la minaccia e le due formazioni vanno così al riposo sul risultato di 0-0.

Dopo l’intervallo è l’Atletico a partire con maggiore sprint: al 47’ Cordella cade in area, proteste dei padroni di casa ma l’arbitro sanziona l’intervento falloso commesso dall’attaccante. Il Mondolfo Marotta spinge, facendosi vedere in più circostanze dalle parti di Tavoni che a metà ripresa è bravo ad opporsi al solito Cordella. Ma la squadra anconetana non ha scordato come si punge, e così al 74’ è Moscatelli a negare a Ribichini il gol dell’1-0. Ultima parte di secondo tempo con il forcing degli ospiti che provano a vincerla, avanzando il proprio baricentro, ed allo scadere è Gregorini stavolta a sbrogliare un’intricata matassa, ed il punteggio resta così inchiodato sullo 0-0 fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA – PORTUALI ANCONA 0-0

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Moscatelli, Marzano, Olivi (61’ Pacenti), Arsendi, Travaglini, Guerrero, Gregorini, Fraternali, Cordella, Vitali, Biondi. All. Sereni

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ribichini (88’ Rinaldi), Gasparini (64’ Moretti), Santoni, Savini, Severini, Marzioni, Sassaroli, Gioacchini (18’ Pelosi), Mascambruni (75’ Mossotti), De Marco (75’ Bozzi). All. Ceccarelli

ARBITRO: Eremitaggio (AN)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Giannoni (PU)