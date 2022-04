L'Atletico imbriglia la capolista, l'Osimana rallenta a Mondolfo

L’Atletico MondolfoMarotta imbriglia la capolista Osimana, che dopo un filotto di quattro successi si deve accontentare del pareggio al “Longarini-Lucchetti”, collezionando comunque la quinta partita consecutiva senza incassare reti, e mantenendo invariato il margine dalle dirette inseguitrici che non hanno saputo approfittare della frenata dei giallorossi.

Parte bene l'Atletico e l'uomo più pimpante è Biondi che giocando tra le linee tiene in apprensione la retroguardia ospite, cercando la porta in un paio di circostanze con un tiro dalla distanza. Al 25’ si fa vedere l’Osimana: traversone dalla sinistra di Bambozzi, la palla filtra ma Alessandroni sotto porta non trova il tempo per piazzare la stoccata vincente. Entrambe le squadre costrette al cambio per infortuni: per l'Osimana esce Calvigioni per Madonna e per l'Atletico è Biondi a lasciare il campo sostituito da Marconi. L’ultimo sussulto del primo segmento di gara è su una caduta in area di Vitali, ma il tocco in scivolata di Farotti è nettamente sulla palla.

Nella ripresa la partita entra nel vivo e le due formazioni si affrontano a viso aperto, col passare dei minuti saltano i tatticismi e le squadre per stanchezza si allungano. Al 72’ ci prova Alessandroni, con uno slalom in area di rigore e Moscatelli che in tuffo si oppone bene alla conclusione. Sul finire doppia occasione per l’Atletico: Gregorini lancia Vitali che prova a servire Cordella in corsa ma è provvidenziale la deviazione di Micucci che rimedia rifugiandosi in angolo. Una manciata di minuti più tardi viene assegnata una punizione a due in area in favore dei locali, concessa per un retropassaggio al portiere: Vitali calcia angolato ma Chiodini si allunga e compie il miracolo, mentre sulla successiva ribattuta Marconi non inquadra lo specchio della porta. Ultimi giri di lancette che non riservano sorprese, triplice fischio dell’arbitro che manda agli atti uno 0-0 giusto.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA – OSIMANA 0-0

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Marzano, Pacenti (71’ Catalano), Arsendi, Rosi, Guerrero, Gregorini (85’ Travaglini), Biondi (72’ Marconi), Cordella, Vitali, Monje. All. Sereni

OSIMANA: Chiodini, Montesano (70’ Di Lorenzo), Micucci, Calvigioni (69’ Madonna), Labriola, Farotti, Proesmans, Bambozzi, Alessandroni, Buonaventura, Pasquini (60’ Ganci). All. Mobili

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Cordella (PU), Varagona (AN)