Uragano Cordella: Atletico Mondolfo Marotta ai quarti di Coppa Promozione

La tripletta di uno scatenato Cordella lancia l’Atletico Mondolfo Marotta in Coppa. La formazione di Sereni ottiene la qualificazione al turno successivo ai danni dell’Ilario Lorenzini Barbara: a decidere la migliore differenza reti, che premia l’Atletico a parità di punti e col pareggio nello scontro diretto.

La prima metà di gara scivola via senza grosse emozioni, con poche occasioni da gol e portieri che si limitano a sbrigare l’ordinaria amministrazione. Il match cambia radicalmente volto nella ripresa, complici le sostituzioni operate dai due tecnici che rivoluzionano l’assetto delle squadre in campo.

E’ soprattutto l’ingresso di Cordella a sconvolgere gli equilibri: il bomber della formazione di casa, dopo il terno secco al Cantiano dello scorso turno di campionato, concede un incredibile bis timbrando altre tre reti, stavolta in poco più di venti minuti. Primo centro al 59’, bis al 70’ su pennellata mancina di Vitali e 3-0 su passaggio filtrante recapitatogli da capitan Morganti (con i gol stagionali che pertanto arrivano ad otto). Sul finale espulsione per il centrocampista dell’Olimpia, Rossi, per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

Per il Marzocca, già eliminato dalla competizione dopo le prime due giornate, l’occasione di riscatto si presenterà sabato al “Gabbanelli” di Castelfidardo nel match contro la Vigor. Impegno esterno anche per l’Atletico Mondolfo Marotta, di scena nella tana dei Portuali Ancona.



Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA – OLIMPIA MARZOCCA 3-0 (0-0 p.t.)

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Moscatelli, Travaglini (46’ Gregorini), Giobellina (46’ Cordella), Morganti, Cucchi (60’ Marzano), Rosi, Esposito, Fraternali, Marconi, Vitali (75’ Rossi), Pacenti. All. Sereni

OLIMPIA MARZOCCA: Tranquilli, Asoli (72’ Arcuri), Baldini (72’ Marchesini), Tomba, Cecchetti, Bonvini, Pompili (55’ Di Benedetto), Rossi, Pierucci, Brunori (46’ Pigini), Girini. All. Giuliani

ARBITRO: Di Tella (AN)

ASSISTENTI: Panetta (PU), Micheli (Jesi)

RETI: 59’, 70’ e 81’ Cordella