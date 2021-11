Olimpia Marzocca da esportazione: quarta vittoria esterna consecutiva

E’ un Marzocca a trazione “esterna” quello che espugna anche Marotta e aggancia la zona play-off della graduatoria. Altra affermazione in trasferta per la compagine di mister Giuliani, che dopo Castelfidardo, Cantiano e Sassoferrato inanella il quarto “en-plein” in altrettante sfide lontano dal pubblico di casa, ed aggancia Passatempese ed Ilario Lorenzini Barbara a quota 20.

Gara inizialmente ben interpretata dalla formazione di casa, che prova subito ad imporre il proprio gioco, sebbene siano gli ospiti a portarsi per la prima volta alla conclusione con Moschini. Il match si sblocca poco dopo la mezz’ora: al 33’ Brunori pesca il jolly con una conclusione da fuori area che manda il pallone ad infilarsi alle spalle di Moscatelli. L’Atletico ha subito l’opportunità di raddrizzare il match: al 37’ Vitali va giù in area e l’arbitro indica il dischetto del rigore, ma l’errore di Cordella dagli undici metri non modifica il punteggio e l’Olimpia va così al riposo in vantaggio.

Il tema della sfida non subisce cambiamenti nella ripresa: Marzocca che si difende con ordine, Mondolfo Marotta che spinge alla ricerca del pari che non arriva. La pressione aumenta progressivamente e si concretizza con due opportunità finite sui piedi di Gregorini e Vitali, ma il punteggio non cambia. Sono anzi gli ospiti che nei minuti conclusivi sfiorano addirittura il 2-0 in contropiede. Finisce 1-0, con l’Olimpia che si tiene stretta in petto i tre punti e la sua vocazione corsara: 13 punti in sei gare e solo tre gol subiti, due dei quali peraltro nell’unica sconfitta esterna (ad Osimo Stazione) patita in campionato.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA – OLIMPIA MARZOCCA 0-1 (0-1 p.t.)

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Moscatelli, Gregorini, Tantuccio, Morganti, Marzano, Rosi, Catalano, Fraternali, Cordella, Vitali, Rocchi (67’ Biondi). All. Sereni

ILARIO LORENZINI BARBARA: Giovagnoli, Cecchetti, Tomba, Montanari, Rossi, Brugiatelli, Marchesini (41’ Clementi), Brunori, Moschini (67’ Mandolini), Paolini (78’ Bonvini), Pigini. All. Giuliani

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Dahou (Jesi)

RETE: 33’ Brunori