Atletico, crisi senza fine: a Mondolfo il Moie passa grazie a Ruggeri

L’ultima vittoria risale al blitz di inizio febbraio al “Bernacchia” in casa dell’Osimo Stazione. Il crollo dell’Atletico MondolfoMarotta prende forma nelle settimane successive, ed a distanza di due mesi esatti il bottino delle ultime sette uscite è di appena un punto, frutto del pareggio ottenuto a Cagli. Ed ora, alla ripresa del torneo dopo la pausa pasquale, ci sarà da rimboccarsi le maniche visto che il calendario proporrà la trasferta di Barbara contro l’Ilario Lorenzini, delicata in quanto in caso di vittoria dei padroni di casa – attualmente dodicesimi a -5 – c’è il rischio di dover sudare per evitare di essere risucchiati in zona playout. Più rassicurante l’ottavo posto di un Moie che espugna il “Longarini-Luchetti” guadagnando tre punti importanti, in attesa di un aprile di vacanza: infatti le soste del campionato, unite al turno di riposo imposto dal calendario in occasione della ventinovesima giornata, vedranno i rossoblù tornare in campo solo a fine mese.

Parte con il piglio giusto l'Atletico che vuole riscattare gli ultimi risultati negativi, portando diversi pericoli in area ospite e lasciando agli ospiti solo alcune ripartenze. Ma a fare la differenza è il cinismo del Moie, che al 36’ passa inaspettatamente in vantaggio grazie a Ruggeri, che supera i propri marcatori e infila Montesi nell'angolo basso. Secondo segmento di gara che vede un Atletico confusionario alla ricerca del pareggio, senza però creare particolari grattacapi alla retroguardia ospite che si difende con ordine e concede pochi spazi. Poco prima del triplice fischio la squadra di Rossi, sfruttando gli spazio concessi dall’Atletico, potrebbe addirittura raddoppiare, ma al 94’ Api – da poco entrato in campo – centra in pieno il palo.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA-MOIE VALLESINA 0-1 (0-1 p.t.)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Curzi (46’ Catalano), Giobellina (76’ Biondi), Marconi, Travaglini, Simone (86’ Marzano), Fraternali (69’ Frulla), Orciani, Cordella, Bracci, Bertarelli (46’ D. Pompei D.). All. A. Pompei.

MOIE VALLESINA: Barigelli, Serantoni (52’ Gregorini), Bentivoglio, Carboni, Canulli, Marini, Giampaoletti, Mosca, Pandolfi (64’ Rossetti), Berardi (87’ Borra), Ruggeri (88’ Api). All. Rossi

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Principi (AN), Ramazzotti (Jesi)

RETE: 36’ Ruggeri