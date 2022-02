Gol flash del Barbara, ma l'Atletico rimedia prima del riposo

Ripresa all’insegna del pareggio per Atletico Mondolfo Marotta ed Ilario Lorenzini, che per i padroni di casa rappresenta il primo segno X stagionale tra le mura amiche e la conferma dei progressi messi in mostra negli ultimi recuperi, mentre per gli ospiti la piacevole scoperta di uno stato di salute buono nonostante le diverse settimane passate senza disputare match ufficiali. Il match prende subito una piega favorevole ai padroni di casa: due minuti di gioco, azione di Sabbatini che mette in mezzo e trova Rossini che buca Moscatelli per l’1-0. L'occasione per il pari locale capita al 32’ sui piedi del giovane fantasista Vitali che ruba il tempo a Zigrossi – al suo debutto con la casacca del Barbara - e si lancia in porta, salta in velocità anche Minardi in uscita ma la conclusione è alta sopra la traversa. La replica dell’Ilario Lorenzini arriva l 43’, con Moscatelli che dice di no a Marco Carboni dopo una combinazione con Capecci.

Il pareggio dei padroni di casa si materializza nel recupero: angolo di Vitali, mischia in area e Travaglini da due passi riesce ad insaccare di testa. Ripresa pimpante quella disputate dalle due formazioni alla ricerca del gol che vale i tre punti: al 54’ Capecci cerca l’angolo basso ma Moscatelli dice ancora di no, poi Giobellina e Tantuccio si fanno vedere dalle parti di Minardi ma alzando entrambi la miras. Al 76’ rapida ripartenza del Mondolfo, con Cordella che da buona posizione per eccesso di altruismo prova ad innescare Vitali anziché concludere in porta e l’occasione sfuma. Ultimo sussulto in pieno recupero col Barbara che sfiora il colpaccio: trama offensiva che parte dal duo Sabbatini-Rossini, sponda di Palazzi per il capitano Marco Carboni la cui conclusione è però troppo debole e viene bloccata a terra da Moscatelli blocca a terra, con l’arbitro che una manciata di secondi più tardi certifica la conclusione dell’incontro.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA – ILARIO LORENZINI 1-1 (1-1 p.t.)

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Moscatelli, Gregorini (46’ Marzano), Giobellina, Morganti, Travaglini, Rosi, Esposito, Fraternali (60’ Tantuccio), Cordella, Vitali, Marini (88’ Marconi). All. Sereni

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Tamburini (18′ Disabato), Gregorini (75’ Palazzi), Cardinali, Zigrossi, Sanviti, Rossini, N. Carboni (71’ Sebastianelli), Capecci, M. Carboni, Sabbatini. All. Ciattaglia

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Varagona (AN)

RETI: 1’ Rossini, 48’ p.t. Gregorini