Rimonta Atletico: 2-1 alla Filottranese e quarto posto

L’Atletico dà continuità al successo conseguito sette giorni fa sul campo della capolista Osimana, ed in formazione rimaneggiata (out Moscatelli, Pacenti, Giobellina) riesce a superare in rimonta una caparbia Filottranese.

Migliore la partenza degli ospiti che in avvio approfittano di una palla persa a metà campo, ma Coppari da buona posizione spara su Cavalletti in uscita. Troppo morbido l'approccio dell'Atletico che subisce le scorribande sulla sinistra della Filottranese e al 18’ i padroni di casa vanno sotto: trattenuta di Marzano in area, l’arbitro concede il penalty ai biancorossi e Coppari dagli undici metri non sbaglia. Pasticcio della retroguardia ospite che consegna la palla a Vitali il cui delizioso assist innesca che Cordella, impeccabile nel superare in corsa Palmieri. L'Atletico spinge sul pedale del gas e prima dell'intervallo si porta in vantaggio: minuto 44, azione sul binario di destra confezionata dall'asse Gregorini-Catalano-Tantuccio, cross con il contagiri per l'accorrente Fraternali che irrompe prepotentemente e realizza di testa il 2-1.

La strada per la Filottranese si fa ulteriormente in salita quando, al 55’, Bianchi – appena entrato sul rettangolo di gioco - atterra al limite dell’area Cordella e l’arbitro estrae il cartellino rosso, che obbliga la formazione di mister Giuliodori a giocare praticamente tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Generosa la squadra biancorossa a premere alla ricerca del pari, senza però impensierire troppo la retroguardia del blu-grana che si difende con ordine conducendo così in porto il match. Tre punti importanti in vista di due trasferte consecutive complicate: prima l'Atletico sarà ospite della Fermignanese, poi la settimana successiva farà visita al Villa San Martino attualmente secondo in classifica.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA – FILOTTRANESE 2-1 (2-1 p.t.)

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Cavaletti, Gregorini, Marconi, Morganti, Marzano, Rosi, Catalano, Fraternali, Cordella, Vitali (68’ Rocchi), Tantuccio (79’ Travaglini). All. Sereni

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Marconi (47’ Focante), Carboni, Dignani (45’ Bianchi), Rossini, Romansky, Corneli, Staffolani, Coppari (46’ Nitrati), Strappini (57’ Mangoni). All. Giuliodori

ARBITRO: Denti (PU)

ASSISTENTI: Cardinaletti (Jesi), Panetta (PU)

RETI: 18’ Coppari su rig., 28’ Cordella, 44’ Fraternali