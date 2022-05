Poker Vigor col Gallo, in un clima da ultimo giorno di scuola

Giornata conclusiva di campionato che, per Atletico Gallo e Vigor Senigallia, assume le sembianze di ultimo giorno di scuola. Padroni di casa che chiudono nella prima metà della graduatoria, rossoblu con la testa già alla serie D, conquistata in anticipo al termine di una lunga galoppata. Ed alla fine per i tifosi è arrivata un’altra giornata di festa, nella domenica del congedo dalla squadra: quattro reti, una di D’Errico che sale momentaneamente al vertice della graduatoria dei bomber con 19 reti – davanti a Perri, cecchino della Jesina, fermo a 18 – ed un bottino complessivo in campionato che ammonta a 65 punti.

Al Comunale è, comunque, partita vera. Se ne accorgono gli ospiti che vedono al 3’ Sarti bloccare una punizione insidiosa di Muratori il quale ci riprova al nono minuto – su centro di Rizzato – senza però inquadrare lo specchio. Al 14’, però, passa la Vigor: contatto Fabbri-D’Errico in area, l’arbitro decide per la massima punizione che il capocannoniere dei rossoblu realizza per l’1-0. I locali spingono ancora a caccia del pari, ma la squadra senigalliese resiste e colpisce: al 25’ il raddoppio è opera di Magi Galluzzi che insacca di testa, al 35′ invece è il talentuoso Marcucci a calare il tris con una azione straordinaria: ruba palla a Nobili, si invola verso Tatò, salta gli avversari con straordinaria eleganza e infine scaglia una conclusione da fuori area di precisione chirurgica che gonfia la rete per lo 0-3 che manda in archivio il primo tempo.

La ripresa è divertente come i primi 45', con i tecnici che provvedono a cambiare volto alle rispettive squadre attingendo a piene mani dalla panchina, ma sia il Gallo che la Vigor sprecano diverse chance, con particolare riferimento al 62’ quando D’Errico - imbeccato da Rossetti – conclude mandando il pallone a sfiorare la traversa. Il finale, comunque, è scoppiettante: ancora Rossetti, altro golden boy senigalliese, raccoglie un assist di D’Errico e con un bel tiro in diagonale timbra il 4-0. Tre minuti c’è il gol della bandiera dell’Atletico: Bartolini, su traversone di Lazzari, mette dentro al secondo tentativo dopo una prima conclusione respinta dal palo. Dopo il triplice fischio saluti e l’ennesimo brindisi: l’appuntamento è alla prossima stagione.

Il Tabellino:

ATLETICO GALLO - VIGOR SENIGALLIA 1-4 (0-3 p.t.)

ATLETICO GALLO: Tatò, Fabbri (68’ Focarini), Notariale (65’ Pontellini), Dominici, Nobili, Di Gennaro, Magnanelli (82’ Pecoraro), Galeazzi (56’ Ridolfi), Bartolini, Rizzato, Muratori (78’ Lazzari). All. Mariotti

VIGOR SENIGALLIA: Sarti, Olivi (80′ Tomba), Rotondo, Magi Galluzzi, Mancini, Orciani (60’ Tofani), Lazzari, Baldini (53’ Nardone), Marcucci (53’ Rossetti), D’Errico, Paradisi (68’ Nacciarriti). All. Clementi

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Giannoni (PU), Giacomucci (PU)

RETI: 14’ D’Errico su rig., 25’ Magi Galluzzi, 35’ Marcucci, 82’ Rossetti, 86’ Bartolini