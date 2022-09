Chiodini punta il...Gallo: «Squadra ben organizzata»

Osimana a caccia del tris in campionato in questa terza giornata: sarà l’Atletico Gallo ad ospitare i “senza testa” domenica 25 settembre alle ore 15,30. Una partita da non sottovalutare per mister Roberto Mobili, infatti i rossoblu sipresentano all'appuntamento dopo la netta vittoria casalinga per 2-0 contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio e vorranno confermarsi di fronte al proprio pubblico, mentre l’Osimana viene dall’eliminazione in Coppa Italia d’Eccellenza proprio contro il Castelfidardo, causata dal pareggio per 1-1 che non è stato sufficiente a consentire il passaggio del turno. Uno dei protagonisti della partita di Coppa, nonostante l’esito, è stato senza dubbio il portiere Mauro Chiodini, autore di un ottimo esordio stagionale con tanto di calcio di rigore parato, il quale fa il punto sull’insidiosa trasferta di domenica.

«Ci aspettiamo una partita molto equilibrata – esordisce così l’estremo difensore giallorosso – il nostro avversario è molto ben organizzato soprattutto sfruttando le ripartenze, i dettagli faranno sicuramente la differenza e dovremo stare attenti in un campo comunque molto difficile per tutti». Dopo un inizio in salita a causa di un infortunio, il portiere dell’Osimana ha fatto il suo esordio nel ritorno di Coppa, autore di un’ottima prova valorizzata anche da un rigore ben parato. «Per noi è stato difficile ribaltare il risultato avendo due gol da recuperare – prosegue Chiodini – abbiamo fatto esordire alcuni giovani in una partita comunque importante come il derby. Per quanto riguarda il lavoro con i portieri, grazie al preparatore Andrea Armellini, abbiamo creato un bel gruppo di lavoro. Con la mia esperienza cerchiamo di concentrarci e valorizzare i nostri giovani portieri che sono convinto abbiano un gran potenziale».