Osimana, poca fortuna: l'Atletico Gallo salvato dai legni

L’Osimana, su un campo difficile, viene fermata sullo 0-0 dall’Atletico Gallo. Una buona prestazione da parte dei giallorossi che sono stati anche fermati due volte dai legni. Rimane comunque una prestazione positiva e l’imbattibilità mantenuta in questo turno, con la vetta a quota 7 condivisa con Fossombrone e Fabriano Cerreto. Primo squillo dei locali al 5’ con Torelli che trova la deviazione in corner di un attento Canullo. Le due squadre si fronteggiano a viso aperto ma non riescono a sfondare. Al 34’ ci prova Dominici ma non trova di poco la porta. L’Osimana cresce nel finale di frazione e crea due ghiotte occasioni: al 40’ da punizione Bambozzi non trova la via del gol a causa della traversa, mentre due minuti dopo il diagonale di Madonna non inquadra lo specchio di porta.

Nella ripresa ancora Osimana, con Paccamiccio al 54’ che trova la deviazione di Notariale a negargli la gioia del gol. Sul corner seguente Pasquini chiama Elezaj all’intervento a terra. Al 60’ ancora il montante a dire di no, sempre a Bambozzi, mentre al 64’ il colpo di testa di Buonaventura non risulta di poco vincente. I locali soffrono ma al 75’ Barattini di testa, su azione di calcio d’angolo, sfiora il vantaggio. Il match prosegue sui binari dell’equilibrio con il punteggio che però non si schioda dallo 0-0.

Il Tabellino:

ATLETICO GALLO – OSIMANA 0-0

ATLETICO GALLO: Elezaj, Fr. Fabbri, Notariale (75’ Belkaid), Dominici, Nobili Andrea, Di Gennaro, Torelli, Peroni, Barattini, Costantini, Giunti (75’ Fi. Fabbri). All. Mariotti

OSIMANA: Canullo, Paccamiccio (91’ Montesano), Fermani, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Proesmans, Bambozzi, Madonna (75’ Donzelli), Buonaventura, Pasquini (83’ Guercio). All. Mobili

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Pompei Poentini (PU)