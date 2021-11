Jesina di nuovo rimontata: in pieno recupero il Gallo arpiona il 2-2

E’ un Atletico Gallo abbonato al 2-2 (dopo quelli con Colli e Biagio Nazzaro) quello che impone il pari ad un Jesina raggiunta in pieno recupero, e costretta pertanto a rinunciare all’assalto al quarto posto. Migliore l’approccio alla gara dei leoncelli che si fanno preferire nella prima parte delle due frazioni di gioco prestando però il fianco alla rimonta degli avversari, secondo un copione già visto più volte nel corso della stagione.

Passano appena cinque minuti e la Jesina è in vantaggio: Garofoli avanza e imbecca centralmente Perri il quale fredda Marcolini per il gol dell’1-0. Pochi minuti è la sfida può subito tornare in parità, ma Rizzato di testa non inquadra la porta. Ha quindi inizio il monologo degli ospiti: con Jachetta (al minuto 11) e Nazzarelli (al 32’) che non trovano lo specchio della porta e con lo stesso Jachetta e Moretti (rispettivamente al 13’ ed al 24’) ai quali si oppone efficacemente Marcolini. L’ultima parte del primo segmento di gara è dei padroni di casa: al 40’ il piazzato di Belkaid chiama Minerva ad un’autorevole risposta, mentre in rapida successione – prima del riposo – Rizzato e Muratori non hanno una mira felice.

Dopo l’intervallo, poco prima del quarto d’ora, su un presunto fallo su cui Serenellini sorvola – tra le proteste degli ospiti – si genera il pareggio del Gallo, siglato da Bartolini di testa su assistenza di Ridolfi. La Jesina metabolizza il colpo e torna a graffiare poco dopo metà ripresa: è Perri a riportare avanti gli ospiti al 70’. Finale convulso, con Minerva che ci mette una pezza al 77’ su Ridolfi e Dominici che va vicinissimo al 2-2 al minuto 88. Recupero fatale per i biancorossi: Sanchini – appena entrato – viene messo giù in area da Lucarini che incassa il secondo giallo e raggiunge anzitempo gli spogliatoi. Dal dischetto Bartolini è implacabile e mette nel sacco il pallone che fissa il punteggio sul 2-2 conclusivo.

Il Tabellino:

ATLETICO GALLO – JESINA 2-2 (0-1 p.t.)

ATLETICO GALLO: Marcolini, Giunti (82’ Pontellini), Nobili, Dominici, Notariale, Magnanelli, Ridolfi, Belkaid (78’ Lazzari), Rizzato, Bartolini, Muratori (89’ Sanchini). All. Mariotti

JESINA: Minerva, Martedì (83’ Brocani), Lucarini, Mistura, Domenichetti, Garofoli, Rossi, Moretti (73’ Giovannini), Jachetta, Perri, Nazzarelli (83’ Zagaglia) All. Strappini

ARBITRO: Serenellini (AN)

ASSISTENTI: Eleuteri (FM), Bilò (AN)

RETI: 5’ Perri, 58’ Bartolini, 70’ Perri, 92’ Bartolini su rig.