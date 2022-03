E' un Gallo da...combattimento: prima sconfitta nel 2022 per il Fabriano

La corsa del Fabriano Cerreto viene fermata dall’Atletico Gallo, che interrompe la serie di risultati positivi della squadra di mister Giacometti (tredici punti nelle ultime cinque uscite) il quale subisce la prima sconfitta della sua gestione. Ospiti costretti a rinunciare sin dai primi minuti a bomber Del Sante – costretto a dare forfait per infortunio – e successivamente anche a Bastos, espulso per doppia ammonizione, oltre agli squalificati Crescentini e Pagliari, mentre l’Atletico si schiera sul rettangolo di gioco privo di Di Gennaro e Galeazzi.

Primo segmento di gara a senso unico, con i rossoblu che spingono alla ricerca del gol rendendosi pericolosi con Rizzato e Dominici. Il gol si presenta alla mezz’ora, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina: è Belkaid a piazzare il traversone giusto corretto in rete da un perfetto colpo di testa del rientrante Bartolini. Il Fabriano accusa il colpo e prova a reagire, ma è ancora l’Atletico a sfiorare il raddoppio con Fabbri e Magnanelli. Il 2-0 si materializza poco prima del duplice fischio, grazie ad un calcio piazzato di Belkaid che manda a sbattere sul palo interno il pallone che termina poi la sua corsa in fondo al sacco.

Secondo tempo che fa registrare la partenza sparata dell’undici di Giacometti: poco dopo il calcio d’inizio percussione di Montagnoli sul versante destro e palla in mezzo dove è puntuale Genghini per la deviazione che riapre la contesa. Una manciata di minuti è il Fabriano resta in dieci: fallo di Bastos e secondo giallo che costringe il centrocampista a lasciare anzitempo il rettangolo di gioco. Generoso il forcing degli ospiti, che provano a rimettere in equilibrio l’incontro senza però creare troppi grattacapi alla difesa del Gallo, attento nell’amministrare il 2-1 che resterà tale fino al triplice fischio conclusivo.

Il Tabellino:

ATLETICO GALLO – FABRIANO CERRETO 2-1 (2-0 p.t.)

ATLETICO GALLO: Cappuccini, Fabbri (80′ Lazzari), Notariale (89′ Pontellini), Dominici, Nobili, Giunti (68′ Galvani), Belkaid, Rizzato, Bartolini, Muratori (77′ Focarini), Magnanelli. All. Mariotti

FABRIANO CERRETO: Santini, Lattanzi (60′ Tizi), Mulas, Bastos, Stortini, Lispi, Spuri, Aquila, Del Sante (7′ Genghini), Montagnoli, Carmenati (60′ Santamarianova). Al. Giacometti

ARBITRO: Curia (AP)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), D’Ovidio (PU)

RETI: 30′ Bartolini, 45′ Belkaid, 47′ Genghini