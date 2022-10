Muratori fa cantare il Gallo: Fabriano al primo stop in campionato

L’Atletico Gallo continua a capitalizzare nella miglior maniera i turni casalinghi, e dopo aver fermato sul pari l’Osimana e battuto il Porto Sant’Elpidio costringe alla resa il Fabriano Cerreto, infliggendo alla formazione di mister Farsi il primo stop nel torneo. Gara di spessore quella giocata dalla squadra pesarese, che dopo un inizio timido prende progressivamente il comando delle operazioni, trovando nel quarto d’ora finale la rete che legittima la supremazia vista in campo e regala tre punti importantissimi nell’economia del campionato.

Primo quarto d’ora in cui sono gli ospiti a farsi preferire, senza però recare pericoli veri alla porta difesa da Andreani. E così la prima vera occasione si materializza al 24’ con Costantini – innescato da Torelli – che scheggia la traversa. Ancora Gallo al 34’, in un’azione che nasce nuovamente da un’iniziativa di Costantini: il colpo di testa di Barattini viene fermato da Lispi. Ancora Costantini protagonista poco prima del duplice fischio, con una conclusione che si perde sopra il montante.

Lo spartito del match non subisce alcuna modifica nei secondi 45’, che si aprono con Peroni il quale sciupa a tu per tu Bruni. La reazione del Fabriano è tutta nel tentativo di Magnanelli dalla lunga distanza: poi l’Atletico torna a farsi pericoloso. Muratori fa prima le prove generali del gol con un fendente che si perde di poco sul fondo, poi alla mezz’ora in acrobazia mette nel sacco il pallone che vale i tre punti. Il Gallo chiude il match in avanti sfiorando il raddoppio in due circostanze: provvidenziale Bruni sul colpo di testa di Nobili, e sul corner seguente è Costantini a centrale il palo.

Il Tabellino:

ATLETICO GALLO – FABRIANO CERRETO 1-0 (0-0 p.t.)

ATLETICO GALLO: Andreani, Fr. Fabbri, Notariale, Dominici, Nobili, Fi. Fabbri, Torelli, Giunti, Peroni (82’ Gaudenzi), Costantini, Barattini (70’ Muratori). All. Mariotti

FABRIANO CERRETO: Bruni, Stortini (68’ Gabrielli), Crescentini (88’ Gubinelli), Pagliari (80’ Mulas), Lucarino, Lispi, Barilaro, Nunzi (68’ Carmenati), Mengali, Montagnoli (62’ Di Nicola), Magnanelli. All. Farsi

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Busilacchi (AN)

RETE: 75’ Muratori