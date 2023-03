Castelfidardo, parte dal...Gallo la volata per la permanenza in Eccellenza

Dopo il pari nel derby contro l’Osimana, che ha assunto le sembianze di occasione persa vista la prolungata superiorità numerica, il Castelfidardo si prepara al rush finale. Non si può più sbagliare da qui in avanti per cercare di cogliere una salvezza diretta ancora alla portata dei fidardensi. Il calendario propone ai biancoverdi la trasferta di Gallo di Petriano, contro l’Atletico, squadra in salute reduce da due successi consecutivi e in piena bagarre play-off. I fisarmonicisti sono chiamati ad un’altra prova generosa in cui dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo, perché ogni punto conquistato da qui in avanti avrà un’importanza capitale nell’economia della classifica. «Ci attende una partita difficile contro una buona squadra – commenta Wilson Guella – e speriamo in una buona prestazione in modo da portare a casa punti preziosi per la classifica. Siamo reduci dal pareggio casalingo nel derby contro l’Osimana, un punto che ci è stato stretto per quello che si è visto in campo, quindi abbiamo voglia di riscattarci anche perché ci aspettano quattro finali da qui alla fine».

«Parliamo di una squadra rientrata in corsa per il primo posto – dice il tecnico del Castelfidardo, Marco Giuliodori – e che in queste ultime uscite è a caccia di punti per provare ad agganciare chi sta davanti. Ma noi dobbiamo preoccuparci solo del nostro gioco: a poche giornate dalla fine dobbiamo provare a fare risultato contro qualunque squadra, in modo da portare a casa i punti che servono per salvarci. Questa parte conclusiva di Eccellenza è un po’ lo specchio dell’intero torneo: equilibrato, incerto, dove sono spesso i dettagli a fare la differenza. E da qui fino alla fine, la condizione fisica e la capacità di ridurre al minimo gli errori sono gli aspetti che risulteranno decisivi».