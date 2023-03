Il Castelfidardo spaventa l'Atletico, a Gallo di Petriano finisce 1-1

Il Castelfidardo esce da Gallo di Petriano con un pareggio per 1-1. Un punto prezioso che muove la classifica dei fidardensi, ottenuto su un campo molto ostico, anche se i biancoverdi hanno da recriminare per alcune decisioni arbitrali discutibili. Una prestazione comunque di qualità per i fisarmonicisti bravi nel secondo tempo a reggere l’urto in inferiorità numerica, sfiorando anche il colpaccio nelle ultime battute. Buon avvio da parte di entrambe le squadre con David e Elizaj subito sollecitati da Costantini e Ristovski. I ragazzi di mister Marco Giuliodori tengono bene il campo, concedendo poco agli avversari, e al 29’ conquistano il vantaggio sull’asse Braconi – Ristovski con il croato che batte il portiere locale. Il Castelfidardo gestisce bene il margine e va al riposo lungo in vantaggio.

Ad avvio di ripresa con i locali che partono forte e pervengono al pareggio al 51’ con la girata di testa di Costantini che non lascia scampo a David. I fidardensi non si perdono d’animo e continuano a giocare a viso aperto, anche se rimangono in dieci al 66’ per l’espulsione del neo entrato Bandanera per doppio giallo. In inferiorità numerica i ragazzi di mister Giuliodori stringono i denti, e l’Atletico Gallo sfiora il gol con Barattini e Fabbri. Gli uomini di mister Mariotti si riversano in avanti ma prestano il fianco alle ripartenze dei fisarmonicisti: su una di queste, in pieno recupero, Fabbri da distanza ravvicinata colpisce il palo interno con la palla che sembra aver varcato la linea di porta prima della presa di Elezaj. Nonostante le proteste vivaci dei biancoverdi, il gol non viene convalidato con il Castelfidardo che recrimina anche per un fallo al minuto 87 del già ammonito Nobili: a farne le spese Braconi costretto a lasciare il campo in ambulanza. Nelle ultimissime battute De Min di testa non trova la porta, e il triplice fischio certifica l’1-1.

Il Tabellino:

ATLETICO GALLO-CASTELFIDARDO 1-1 (0-1 p.t.)

ATLETICO GALLO: Elezaj, Fabbri (87’ De Rose), Notariale (79’ Muratori), Dominici, Nobili, Del Pivo (65’ Gaudenzi), Giunti (79’ Sciamanna), Torelli, Barattini, Costantini, Peroni. All. Mariotti

CASTELFIDARDO: David, Coppi (54’ Galli), Fabbri, Francesconi (54’ Bandanera), Fabiani, Ruiz, Guella, Fermani (79’Crescenzi), Braconi (87’ Goma), Ristovski (70’ De Min), Cognigni. All. Giuliodori

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Silvestri (AP)

RETI: 29’ Ristovski, 51’ Costantini