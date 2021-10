Una Biagio Nazzaro rimaneggiata fa visita all'Atletico Gallo

Nuovamente l’Atletico sulla strada della Biagio Nazzaro. L’inflazionata denominazione, stavolta, è quella dell’Atletico Gallo (già Atletico Gallo Colbordolo, Azzurra Gallo Colbordolo, Azzurra 2000, in origine semplicemente Gallo). Altro impegno duro, al cospetto di una delle formazioni più accreditate del torneo, reduce da due vittorie consecutive dopo un inizio incerto. Contro i rossoblù di Mariotti servirà la partita perfetta, anche perché ancora una volta la squadra chiaravallese si presenterà all’appuntamento a corto di effettivi e con l’obbligo di fare di necessità virtù.

Non saranno infatti della partita il portiere Tomba (stiramento), il laterale Terranova (lesione del retto femorale della gamba destra, ne avrà almeno per un mese), il centrocampista e capitano Rossini (problema al collaterale del ginocchio destro) e l’attaccante Ruzzier (squalificato). Da valutare le condizioni di Carbonari, a rischio causa affaticamento muscolare. Come rimarcato da mister Malavenda dopo la brillante e generosa prova di domenica scorsa, tutti i giocatori a disposizione hanno dimostrato di essere parte integrante di un gruppo in costante crescita, ma per provare a superare un ostacolo come l’Atletico Gallo, chi scenderà in campo sarà chiamato a dare tutto e forse anche di più.

Fischio d’inizio domenica alle ore 15.30 al campo sportivo di Gallo di Petriano. Direzione di gara affidata ad Alessio Ercoli della sezione di Fermo. Assistenti Serafino Marche della sezione di Ascoli Piceno e Alessandro Bara della sezione di Macerata.