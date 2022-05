Castelfidardo al bivio di Fiuggi: almeno un punto per assicurarsi i play-out

Vincere, o pareggiare per sperare nei play-out. E’ un Castelfidardo senza alternative quello che si presenta al cospetto dell’Atletico Fiuggi (inizio ore 16, agli ordini del signor Federico Olmi Zippilli di Mantova) per conquistare con il conforto della matematica il pass utile a disputare gli spareggi salvezza. In caso contrario, il destino dei biancoverdi sarà appeso ai risultati provenienti dagli altri campi, dove sono impegnate le dirette concorrenti: tre i punti di ritardo dal Castelnuovo, che a 43 precede i fidardensi in classifica, cinque quelli dal Fano attualmente tredicesimo (ma a 46 ci sono Montegiorgio e Notaresco), ed i play-out prenderanno forma solo se il distacco dalla squadra che verrà affrontata nello spareggio sarà inferiore ad otto lunghezze. Impegno complesso, quello che attende un Castelfidardo comunque reduce dalla doppia affermazione contro Recanatese e Nereto: il Fiuggi – settimo in graduatoria – ha bisogno infatti di un successo per alimentare le speranze di entrare nei play-off, che al momento sono distanti due punti.

«Dover lottare fino alla fine per salvarci è una situazione che avevamo ben chiara – spiega l’allenatore della formazione fidardense, Enrico Piccioni – ma in settimana i ragazzi si sono allenati bene, con la consapevolezza da parte di tutti che sarà necessario tornare a casa con un risultato positivo, per poi giocarsi l’ultima chance per restare nella categoria nei play-out. Determinante sarà l’aspetto psicologico, l’approccio a questa ultima tappa della rincorsa che abbiamo cominciato qualche domenica fa. E’ una giornata particolare, in cui il calendario propone diversi incroci che saranno cruciali per le formazioni che puntano ad entrare nei play-off e quelle che lottano per non retrocedere. Sappiamo che il Fiuggi scenderà in campo per entrare nel lotto delle prime cinque, ci sarà la variabile caldo che potrebbe influire, ma ritengo che a fare pendere l’ago della bilancia sarà la tenuta mentale: in questo momento della stagione, gli impegni sono da considerare come finali, che pertanto non si possono sbagliare».