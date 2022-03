Un tempo per parte e bel gioco, ma Vigor e Colli restano senza gol

Non arrivano i tre punti a Colli del Tronto, ma per la Vigor Senigallia il punto preso al cospetto dell’Atletico assume le sembianze di ulteriore passo in avanti in quello che si sta delineando come “Obiettivo”, rigorosamente con la maiuscola. Al match del Comunale manca solo il gol, non certo il bel gioco garantito dalla capolista – sconfitta per la prima volta in campionato solo quindici giorni fa – e dai padroni di casa in piena lotta per un posto sul podio.

Dopo una fase di studio, sono i rossoblu a rendersi pericolosi due volte: prima, al 16’, con D’Errico che con una conclusione a giro esalta le qualità di Marani, e successivamente al 29’ con Lazzari che nel cuore dell’area di rigore picena calcia in diagonale ma trova ancora l’estremo difensore dell’Atletico a sventare la minaccia. I locali si fanno vedere al 24’, con il tentativo di Giorgio su cui Roberto – in due tempi – fa buona guardia e le squadre raggiungono così gli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Nel secondo tempo si registra una modifica al copione. L’Atletico riesce a contenere meglio la verve offensiva della Vigor che non riesce praticamente mai a farsi viva dalle parti di Marani, ma soprattutto i locali sfiorano in almeno un paio di circostanza il gol del vantaggio. Al 53’ è Sosi ad impattare bene sul traversone di Vallorani ma il tap-in è fuori bersaglio, poi al 62’ è la volta di Filiaggi il cui tentativo non ha buon esito. Ultima annotazione di cronaca, l’espulsione al 90’ di Carsetti, poi il triplice fischio finale che sancisce la fine di un match che non ha deluso sul piano del gioco, evidenziando le qualità di due formazioni meritatamente, da inizio torneo, nei quartieri alti della graduatoria.

Il Tabellino:

ATLETICO AZZURRA COLLI - VIGOR SENIGALLIA 0-0

AZZURRA COLLI: Marani, Nervini, Sosi, Vallorani, Filipponi, Rozzi, Alfonsi, Giorgio, Iachini (63’ Fazzini), Filiaggi, Del Marro (79’ Cancrini). All. Amadio

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Olivi, Marini, Magi Galluzzi, Bucari, Gambini, Baldini, Nacciarriti (75’ Mancini), D’Errico (83’ Carsetti), Lazzari (67’ Paradisi), Pesaresi. All. Clementi

ARBITRO: Giordani (Aprilia)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Aureli (San Benedetto del Tronto)