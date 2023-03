Buonaventura tra le proteste: Osimana corsara a Colli del Tronto

L’Osimana torna da Colli del Tronto con tre punti in tasca ed il lasciapassare per la zona playoff. Grande prestazione dei giallorossi nella sfida domenicale contro l’Azzurra Colli, praticamente chiusa dai “senza testa” a qualche minuto dal fischio d’inizio. Al 3’ è Buonaventura a portare l’Osimana in vantaggio, sfruttando una rimessa laterale in zona intrigante gestita abilmente dal centravanti Alessandroni. Episodio contestato dai padroni di casa, che ravvisano un fallo di mano del numero nove osimano prima di girarsi e battere a rete. Di parere diverso il fischietto di gara che, tra le proteste in campo, estrae anche il primo cartellino del match, il quale inaugurerà una lunga serie di sanzioni: stavolta è giallo per proteste a Filipponi.

Il primo tempo prosegue per i restanti quaranta minuti a ritmi altissimi con l’Azzurra Colli che tenta in tutti modi di ritrovare il pari e che deve però fare i conti con un Canullo impeccabile nel respingere al mittente tutte le iniziative dei padroni di casa. Ripresa amara, ancora, per il Colli, che resta in dieci: al 60’ lascia il campo Filipponi per doppia ammonizione, la seconda per un intervento su Bambozzi. Generosa la reazione della squadra di casa, che in inferiorità numerica prova comunque a premere con Romanazzo, il cui destro potente è preda dell’estremo difensore giallorosso e successivamente con Ciabuschi, il quale al 66’ imbecca Jallow che non arriva per poco alla deviazione verso la porta. Il forcing espone il Colli al contropiede, e l’Osimana prima con Alessandroni e poi con Calvigioni e Buonaventura si fa pericolosa dalle parti di Scartozzi, senza però riuscire a raddoppiare, e il tabellone segnerà così l’uno a zero per gli ospiti fino al triplice fischio.

Il Tabellino:

ATLETICO AZZURRA COLLI-OSIMANA 0-1 (0-1 p.t.)

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Paniconi, Acciarrini (75’Alfonsi), Aliffi, Filipponi, Alighieri (75’ Cancrini), Jallow, Fazzini, Ciabuschi, Gesuè, Romanazzo (67’ Del Marro). All. Stallone

OSIMANA: Canullo, Scheffer, Micucci, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Ruibal (87’ Bellucci), Bambozzi, Alessandroni (66’ Mingiano), Buonaventura, Mercanti (75’ Falcioni). All. Mobili

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Bara (MC), Rinaldi (MC)

RETE: 8’ Buonaventura